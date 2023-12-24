Tüm Kıbrıs davetli

Cittaslow üyesi olan Yeniboğaziçi Belediyesi, üyeliğin 10’uncu yılı nedeniyle etkinlik düzenliyor. Belediye, bugün Yeniboğaziçi İkinci Selim Parkı’nda saat 10.30’da bir şölen organize etti. Şölende en güzel müzikler eşliğinde gösteriler, sanat atölye çalışmaları ve daha birçok etkinlik yer alacak. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, ülke genelindeki tüm vatandaşları, pazar günü Yeniboğaziçi İkinci Selim Parkı’ndaki şölene davet etti.

Yeniboğaziçi Belediyesi, Slow Food Salamis ve DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü iş birliğiyle gerçekleştirilecek lezzet şöleni 2. Selim Park kompleksinde renkli etkinliklere ev sahipliği yaparak kutlanacak.

Yerel ürünlerin ve el yapımı hediyelik eşyaların satışa sunulacağı birçok çeşit, köy pazarında gün boyunca açık olacak. Üreticiler, yerel ve doğal ürünlerini ziyaretçilere sunulacak.

Çocukların enerjilerini atabilecekleri ve eğlenceli zaman geçirebilecekleri oyun alanları yine etkinlik kapsamında çocuklar için düzenlenecek sanat atölyesi çalışmaları ve çocuklara özel etkinlikler yapılacağını açıklayan Yenibogazici Belediyesi, gün boyunca da çocuklara sürpriz hediyelerin dağıtılacağını kaydetti.

