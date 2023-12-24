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Denetimlerde 341 sürücü rapor edildi

Polis tarafından önceki gün yapılan trafik denetimlerinde, toplam 341 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde 341 sürücü rapor edildi
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Kontrollerde 5 araç sürücüsü tutuklandı ve  21 araç trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 653 araç sürücüsünün kontrol edildiği ifade edildi.
Raporlanan suçlar, “206 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 28 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1 tehlikeli sürüş yapmak, 4 sigortasız araç kullanmak ve 95 diğer trafik suçu” olarak açıklandı.

Bir kaçak yakalandı
Bu arada ülke genelinde yapılan denetimlerde, KKTC’de kaçak kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.
 

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