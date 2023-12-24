Nefesini kestiler

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Girne Caddesi üzerine faaliyet gösteren Alav döviz Bürosu ile Vakıflar Sokak’ta bulunan Hit Bit isimli iş yerlerinin sahibi 45 yaşındaki Ayça Alav’ın öldürülmesiyle ilgili detaylar kan dondurdu.

İki katil zanlısının; genç kadının ellerini arkadan bağladığı, ağzına havlu tıkadıktan sonra koli bandıyla burnunu da kapattıkları ortaya çıktı.

Alav’ın nefessiz kalarak hayatını kaybettiği otopsi raporuyla kesinleşirken, katil zanlısı 2 Kamerunlu’nun Güney Kıbrıs’a kaçtığı bildirildi. Kamerunlu katil zanlılarının, Alav ailesine ait Vakıflar Sokak’ta faaliyet gösteren pansiyon otelde çalıştıkları öğrenildi.

Zanlıların, Alav’ın eşinin yurt dışında olmasını fırsat bildikleri, cinayeti planladıkları ve genç kadını öldürdükten sonra Alav Döviz bürosuna giderek para çaldıkları tespit edildi.

Katil zanlılarının iadesi için Rum makamları ve Barış Gücü nezdinde girişimler yapılırken, onlara yardım eden Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho ile Pakistanlı Sadam Hussain tutuklandı.

20 dakika kaldı, paraları alıp, çıktı

Olay yerinden edinilen bilgilere göre; Ayça Alav dün saat 14.30 sıralarında Girne Caddesi üzerinde, Mevlevi Tekke’nin karşısında faaliyet gösteren Alav Döviz isimli iş yerinden ayrılarak, hemen bir arka sokakta bulunan kendisine ait Hit Bit isimli bavul satış yerine gitti. İşte bu saatten sonra Alav’dan bir daha haber alınamadı.

Alav’ın yanında çalışan Kamerunlu siyahi şahıs ise saat 15.10 sıralarında Alav Döviz’e geldi. İçeride 20 dakika kaldıktan sonra elinde çanta ile iş yerinden çıktı.

Komşu esnaf, saat 17.00 sıralarında Alav Döviz’in kapısının ve klimaların açık bırakılmasını garip karşılasa da unutulduğunu düşündü.

Ensaf, kapıyı ve klimaları kapatarak, önlem alırken, okul çıkışı dakikalarca annesini bekleyen Alav’ın kızı, durumu öğretmenlerine bildirdi.

Okul yönetimi de Alav’ı cep telefonundan arayıp ulaşamayınca bir yakınlarını aradı.

Saatler geçtikte aile yakınlarının endişesi artarken, durumu polise bildirildi. Olaya el koyan polis, Alav ailesine ait döviz bürosunu, Vakıflar Sokaktaki pansiyonu ve Hit Bit’i kontrol etti.

Alav’ın cesedinin Hit Bit’te bulunması üzerine tüm çevre güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve katillerin isimleri ve kim oldukları belirledi.

Polis, katil zanlılarının Alav ailesine ait pansiyonda çalışan Kamerunlu şahıslar olduğunu tespit ettikten sonra peşlerine düştü.

Kan donduran detaylar

Katil zanlıları yakalanmazken, onlara yardım eden Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho ile Pakistanlı Sadam Hussain tutuklandı.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, polis duruşmada kan donduran detayları açıkladı.

Polis, Kamerunlu 2 şahsın, saat 14.47 sıralarında Hit Bet isimli iş yeri içerisinde Ayça Alav’ın ellerini anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, üzerine koli bandı sardıklarını, ağzına da havlu tıkayıp, koli bandı ile kapattıklarını belirtti. Polis, Alav’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Önce öldürüp, sonra paraları çaldılar

Polis, zanlıların daha sonra hemen karşı sokaktaki Alav Döviz’e giderek, tespit edilemeyen miktarda döviz ve TL ile Alav’ın içerisinde para ve cep telefonu bulunan çantasını çaldıklarını açıkladı.

Polis, Alav’ın kızının okul çıkış saatinde annesinin gelmemesi üzerine öğretmenlerine durumu bildirdiğini söyledi. Polis, okul yönetiminin Alav’ın yakınını arayarak, kızını almaya gelmediğini söyleyince bir süre sonra olayın polise bildirildiğini açıkladı.

Polis, yapılan araştırmalar sonucu saat 21.00 sıralarında Alav’ın cesedinin Hit Bit’te bulunduğunu ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Telefonu market avlusuna attılar

Polis, katil zanlıların kim olduğunun tespit edilmesi üzerine kamera görüntülerini incelediklerini, Saddam Hüseyin’in aracıyla zanlıları almaya geldiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, Saddam Hüseyin’in katil zanlılarını Dongho’nun evine götürdüğünü, oradan da sınıra yakın bölgeye götürüp, Güney Kıbrıs’a kaçmalarına yardım ettiğini açıkladı. Polis, zanlıların kaçarken, Alav’ın cep telefonunu yol üzerindeki bir marketin park alanındaki boş kutuya attıklarını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.