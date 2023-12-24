Mikrofon sizde

Ömer KADİROĞLU

Yeni bir yıla girmeye hazırlanıyoruz… 2023’ü sonlandırırken, Diyalog muhabirlerinin mikrofon uzattığı vatandaşlar ‘yaşanan iyi ve kötü’ olayları, ayrıca 2024’ten beklentileri anlattı…

Vatandaş görüşlerini yayınlamaya devam ediyoruz.

Ne dediler…?

Zeki Özbilgen

“2023 yılı sağlık ve ekonomik açından iyi bir yıl olmadı. 2023 yılında iş hayatımda gelişmeler yaşadım ancak ekonomik anlamda sıkıntılı bir yıldı. 2024 yılından beklentim ilk olarak sağlıktır. Sağlıktan sonra da ekonomik anlamda dövizin daha fazla yükselmemesidir. Aksi halde Kıbrıslılar göç etmeye başlayacak. Yaşanılan sorunların sona ereceği bir yıl olmasını temenni ederim.”

Hayati Güneri

“2023 yılı genel olarak kötü bir yıldı. 2024 yılına sayılı günler kala zam furyası devam ediyor. 2023 yılında tanıdığım çok arkadaşım kalp krizi ve benzeri durumlardan dolayı hayatını kaybetmesi beni üzdü. Mutlu olduğum pek bir olay yaşamadım. 2024 yılından sağlık ve huzur diliyorum.”

Kuday Üntaş

“2023 yılı ben ve ailem için ekonomik sıkıntılı ve sağlık sorunlu bir yıl oldu. 2023 yılında mutlu olduğum olay var mı aklıma gelmiyor ancak Türkiye’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’ çok üzüldüm. Diğer yandan ülkedeki sistemsizlik, sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntılar da bizleri üzüyor. 2024 yılından beklentim önce sağlık sonrasında da piyangodan para kazanmaktır.”

Cemal Ekizoğlu

“2023 yılı zor bir yıl oldu. Pandemiden sonra insanlar daha rahat olmak istediler ancak hayat pahalılığı nedeniyle çok da rahat bir yıl geçirmediler. Kıbrıs’ta hayat çok pahalıdır. 2023 yılında beni üzen trafik kazaları ve Kıbrıslıların zamansız ölümleri oldu. 35-55 yaş arası insanlar kalp krizi sonucunda hayatlarını kaybetmesi beni üzüyor. Diğer yandan dünyada gelişen olaylar; örneğin İsrail Filistin savaşı, Şubat ayında meydana gelen depremde hayatını kaybeden ve hala kayıplar yaşayan insanların rehabilite edilememesi beni üzen olaylardır. 2023 yılı çok mutlu olacağımız bir olay yaşamadık. 2024 yılından beklentimiz savaşların bitmesi, insanların sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleridir.”

Şefika Başkurt Arıkan

“2023 yılı çok da iyi bir yıl değildi. Ekonomik krizler nedeniyle şanssız bir yıl geçirdik. 2023 yılında çocuğumun doğumuna 4 ay kala anne karnında hayatını kaybetmesi beni derinden etkiledi. Ayrıca deprem ve savaşlar da bizleri üzen olaylardır. Mutlu olduğum olay ise eşimin yanımda sağlığımın yerinde olmasıdır. 2024 yılından beklentim ekonominin düzeldiği, zamların düştüğü ve insanların daha mutlu olduğu bir yıl olmasıdır.”

Halil Arıkan

“2023 yılı çok kötü bir yıldı. 2023 yılında beni üzen olaylar eşimin düşük yapması, bazı kazalar ve işsiz kalmamdı. 2024 yılının yaşanan tüm olumsuzlukların son bulduğu bir yıl olmasını, insanların sağlığının yerinde olması ve huzurlu bir yaşam sürecekleri bir yıl olmasını dilerim.”

Yeşim Hıdıroğlu

“2023 yılı orta halli bir yıldı. 2023 yılında bizi üzen olaylar da mutlu eden olaylar da yaşadık. 2023 yılında torunumun doğması beni mutlu ederken aile büyüklerimizi kaybetmemiz de beni üzen olaylardı. 2024 yılından bir beklentim yok çünkü değişen bir şey olmayacaktır. Çok fazla umudum yoktur.”

Rengin Göksu

“2023 yılı ekonomik sıkıntılı bir yıl oldu. 2023 yılında deprem ve Filistin- İsrail savaşı beni üzen olaylardır. Dileğim 2024 yılının ekonominin düzeldiği, sağlığımızın ve huzurumuzun yerinde olduğu bir yıl olmasıdır.”

Huriye Kafa

“2023 yılı çok kötü bir yıldı. Birtakım kötü olaylar yaşadık ve ekonomin anlamda sıkıntılar yaşadığımız bir yıl oldu. Bir yanda deprem, bir yanda savaş bizleri üzen olaylardandı. 2024 yılında tüm dünyaya güzellik, huzur ve sağlık dilerim.”

Melehat Şehitzade Arı

“2023 yılı ben ve ailem için güzel bir yıl oldu fakat toplum olarak çok üzücü olaylar yaşadık. 2023 yılında beni mutlu eden olay dünyaya gelen kızımın hayatımıza neşe katması, ailemin büyümesi ve sağlığımızın yerinde olmasıdır. 2024’ün sağlık ve en önemlisi de hiç kimsenin özellikle çocuklara hiçbir şekilde zarar gelmeyecek, çocukların ağlamayacağı bir yıl olmasını diliyorum."