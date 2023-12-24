‘Great Sea’ devrede

ilk adı EuroAsia Interconnector olan ancak daha sonra Yunanistan’ın yüklenici konumuna gelmesiyle Great Sea ismini alan Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail deniz altı kablo bağlantısının ilk ayağı: Girit-Kıbrıs bağlantısı için kablo bölümünün inşaatına başlandığı haber verildi.

Alithia’nın haberine göre, Yunanistan'ın Bağımsız Elektrik İletim İşletmecisinin (ADMHE) dün Atina Borsası internet sayfasında yayımlanan açıklamasında, Girit-Güney Kıbrıs ayağındaki kablo bölümünün inşaatına başlandığı ve NEXANS şirketinin, “Great Sea Interconnecor” adını alan projenin yeni yüklenicisi rolünü alan ADMHE’den, kabloların üretimi ve ilgili prosedürlere başlama için gerekli alanı ayırma emrini aldığı bilgisi verildi.

Habere göre, açıklamada bu gelişmenin, önceki “projet promoter” mal varlıklarının Nexans, Siemens’ten ADMHE’ye devriyle ilgili anlaşmanın tamamlanmasından ve CINEA (AB’nin İklim, Altyapılar ve Çevre ile ilgili Yürütme Birimi) tarafından 657 milyon Euro’luk ödeneğin aktarılması anlaşmasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

CINEA’dan Nexas’a kablo için inşaat çalışmalarının başlaması talimatı da demek olan, ön ödeme/ilk taksit olarak 55 milyon Euro’luk ödeneğinin serbest bırakıldığı da belirtilen açıklamada Güney Kıbrıs’ta dönüşüm santrali yapılması projesinin yüklenicisi olan Siemens’in ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) raporunu incelemekte olduğu, Great Sea Interconnetion’a yeni yatırımcıların katılması çalışmalarının devam ettiği ve İsrail’li Fund aluma ve MoU ile ADMHE ve Rum Enerji Bakanlığı ile BAE’den Fund TAQA arasında anlaşma imzalandığı kaydedildi. Bunlara ek olarak ABD ve diğer ülkelerin, projeye iştirak maksatlı sermaye yatırımı için son dönemde ADMHE’nin ile temas ettiği belirtildi.