Kılıçdaroğlu’nun dönüşü

Ankara BAM, kurultay davasında Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP yönetimini devralmasına hükmetti Kararda, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptaline karar verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada kritik bir karara imza attı. Daire, kurultayın mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek, 4-5 Kasım 2023’te yapılan kurultayın yapıldığı tarihten itibaren geçersiz sayılmasına karar verdi.

Kararda, kurultayın iptaliyle birlikte bu tarihten sonra parti bünyesinde gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile bu kurultaylarda alınan kararların da hukuken hükümsüz hale geldiği belirtildi. Böylece parti içinde yapılan tüm organ seçimlerinin de geçersiz sayıldığı ifade edildi.

Mahkeme, bu gerekçeler doğrultusunda kurultay öncesi döneme dönülmesine hükmetti. Buna göre, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte o dönemki parti organlarının görevlerine devam etmesi gerektiği kararlaştırıldı. Ayrıca mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına da karar verildi.

Kararda ayrıca 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin de aynı gerekçeyle iptal edildiği ve burada alınan tüm kararların da geçersiz sayıldığı aktarıldı. Daire, kararın oy birliğiyle alındığını ve iki hafta içinde Yargıtay’a temyiz yolunun açık olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu’ndan “birlik ve sükunet” çağrısı

Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kişisel tartışmaların değil, Türkiye’nin geleceğinin partisi olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, kararın bir ayrışma değil, partide yeniden kenetlenme fırsatı olarak görülmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Gün kırgınlıkları bir kenara bırakma günüdür. Süreci sükunetle, ortak akılla ve parti kültürümüzle yönetmeliyiz.”

Eski genel başkan, tüm parti kadrolarını sürecin sağduyu içinde yürütülmesi için iş birliğine davet etti. “Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Cesaret ve mücadele vadediyorum

Karar sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama sosyal medya hesabından geldi. Özel, geçmişteki bir konuşmasının videosunu paylaşarak, “Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

Genel merkez önünde hareketlilik ve gerginlik

Kararın duyulmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde hareketlilik yaşandı. Özgür Özel’in çağrısı sonrası çok sayıda partili ve milletvekili genel merkezde toplandı.

Özgür Özel’in görevden tedbiren uzaklaştırıldığı yönündeki kararın ardından, partililer binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri altında toplandı. Giriş noktalarında araçlarla barikat oluşturulduğu, bazı bölgelerin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Binanın dış cephesine Özgür Özel’in afişlerinin asıldığı, kalabalığın zaman zaman sloganlarla tepkisini gösterdiği aktarıldı. Bazı partililerin, önceki yönetim dönemine ait fotoğrafların bulunduğu bölümlerle ilgili girişimlerde bulunduğu da kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarına zarar verildi

Partililer, genel merkez binasında eski genel başkanların fotoğrafının olduğu kısımdan Kemal KılıçdaroğlI’nun portresini indirdi. Bazı partililer, Kılıçdaroğlu'nun portresine zarar verdi.

Karara tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız. Bizim gözümüzde; alınan butlan kararının kendisi mutlak butlandır” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak dayanışma dileklerini iletti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada ‘’Yasal düzenlemelerin eşiğine geldiğimiz bugünlerde alınan bu karar, Barış ve Demokratik Toplum Sürecini adeta gölgelemeye dönük bir adımdır.'' dendi.