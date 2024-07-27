Polis 2 kişinin peşinde

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda yarım kilo uyuşturucuyla yakalanan Chibiebe Chime ile Kingsley Isıgewe dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde şüpheli tespit edilen zanlıların ekipleri görünce bölgedeki bir apartmanın önünde araçlarını park edip, kaçtıklarını söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada 500 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, akabinde zanlıların kaldığı dairenin tespit edilerek, arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada içerisinde uyuşturucu bulunan aracın kontak anahtarının klimanın içerisinde bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlıların olay esnasında giydiği kıyafetlerin de banyoda tespit edildiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu telefonla bağlantı kurarak, birlikte aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucunun analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirtti.

Polis memuru, 3 kişinin sorgulandığını, 3 kişiden daha ifade alacaklarını dile getirdi. Polis, uyuşturucunun tedarikinde kullanılan cep telefonunun inceleneceğini, uyuşturucu maddenin sarılı olduğu naylon poşetlerin parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini açıkladı. Polis memuru, uyuşturucunun tedarikiyle ilgili 2 kişinin arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.