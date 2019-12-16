Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’ye ait İHA’ların Geçitkale Havaalanı’na konuşlandırılması konusunun çok önemli bir gelişme olarak nitelendirdi…

Bu girişimin savunma ve tedbir amaçlı olduğunu vurgulayan Tatar, ‘Libya anlaşmasından sonra hak ve çıkarlarımızı koruması bakımından fevkalade önemli bir pozisyon yakalamış oluyoruz’ dedi.

Başbakan Ersin Tatar, İHA’larla ilgili CNN Türk’e açıklamalarda bulundu.

KKTC hükümeti olarak Türkiye’nin talebini yerine getirdiklerini ifade eden Başbakan Tatar, bunun savunma ve tedbir amaçlı bir girişim olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, ‘Bu girişim ulusal güvenliğimiz için fevkalade önemli bir gelişmedir’ dedi.

Tatar, ‘Doğu Akdeniz’de çeşitli gelişmeler yaşandığını ve bu savunma ve tedbir amaçlı bir gelişmedir. Türkiye’nin buradaki gemilerinin gözetilmesi ve onların güvenliğinin sağlanması bakımından Türkiye’den kalkacak olan bu İHA’ların gidip gelmeleri daha zor olacağından Geçitkale Havaalanı’ndan bu bölgede bulunmasının daha kolay olacağından böyle bir karar üretmiş olduk. Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere bağlı olarak hayırlısıyla bu Libya anlaşmasından sonra hak ve çıkarlarımızı koruması bakımından fevkalade önemli bir pozisyon yakalamış oluyoruz’ diye konuştu.

Başbakan Tatar, KKTC olarak Türkiye Cumhuriyeti’yle her zaman beraber hareket ettiklerini kaydederek, “Türkiye ve KKTC’nin hak ve çıkarlarının korunması için bu adımların atılması gerektiğini belirtti. Tatar ‘Türk hükümetinin kararlı duruşu bizleri de ziyadesiyle memnun etmektedir’ dedi.

Geçitkale’de çalışmalar sürüyor

Ersin Tatar, Geçitkale Havaalanı’ndaki son duruma ilişkin soruyu da yanıtladı.

Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın gerekli çalışmaları sürdürdüğünü, en kısa sürede gerekli işlemlerin yapılacağı yönünde bilgiler aldıklarını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile işbirliği içerisinde alınan güvenlik tedbirlerinin bölgedeki barış huzur ve diğer meselelere ek bir boyut getirdiğini belirtti.