‘Çözüm’ sohbeti

Rum Komünist AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, partiden bir heyetle birlikte 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ayrı ayrı görüştü.

Haravgi gazetesine göre; Stefanu, Talat ve Akıncı’ya Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm çabalarının yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Habere göre Stefanu görüşmelerin arından yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların geleceğinin garanti altına alınmasının, çözümün sağlanmasından geçtiği şeklinde ortak tutuma sahip olduklarını belirtti.

Görüşmelerin çok yaratıcı ve olumlu geçtiğini kaydeden Stefanu, görüşmelerde Kıbrıs sorunundaki mevcut aşama, Kıbrıs sorunundaki uzayan çıkmazla şekillenen durum ile bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti. Stefanu çeşitli konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını da belirtti.

Stefanu ayrıca bir çözümden bahsederken, Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşma çabasının devamı için önemli olan, üzerinde anlaşmaya varılan noktalar, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon, sağlanan görüş birlikleri gibi unsurları yeniden teyit etmenin çok önemli olduğunu da ifade etti.

