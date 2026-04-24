Yeni planlardan söz etti

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Frenaros'ta ordunun koruyucu azizi Aziz George'un yortu günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, askeri hazırlık, modernizasyon ve stratejik ittifakların öneminin altını çizerek, kilit altyapıların iyileştirilmesi planlarını doğruladı.

Palmas, Ulusal Muhafız personelinin özverisini, profesyonelliğini ve yüksek sorumluluk duygusunu vurgulayarak, günlük çabalarının Güney Kıbrıs'ın stratejik hazırlığının ve gelişen güvenlik tehditlerine yanıt verme yeteneğinin temel bir sütununu oluşturduğunu belirtti. Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki jeopolitik konumunun, bölgesel ve uluslararası çıkarların kesişme noktasında yer aldığını ve bu durumun hem fırsatlar hem de riskler yarattığını, bu nedenle uyum yeteneği ve sürekli hazırlıklı olma gerekliliğinin altını çizdi.

Vasilis Palmas, Ukrayna, Gazze ve İran'daki son çatışmalara atıfta bulunarak, bu olayların sürekli operasyonel hazırlığın, güçlü caydırıcılık gücünün ve modern teknolojinin savunma planlamasına entegrasyonunun gerekliliğini gösterdiğini söyledi. Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas askeri kapasiteyi güçlendirmeye yönelik devam eden çabaları özetledi ve Mari'deki Evangelos Florakis deniz üssü ile Baf’ta ki Andreas Papandreou hava üssü de dahil olmak üzere kilit altyapıların iyileştirilmesi planlarını açıkladı, inşaat çalışmalarının 2027'de başlamasının beklendiğine değindi.

Rum Savunma Bakanı Palmas, özellikle Yunanistan ile olan ilişkilere vurgu yaparak, savunma diplomasisi ve uluslararası iş birliğine özel önem verdi ve bu ilişkiyi "kırılmaz" olarak nitelendirdi; son dönemde Güney Kıbrıs'ı desteklemek amacıyla deniz ve hava unsurlarının konuşlandırılmasıyla bu ilişkinin daha da güçlendiğini belirtti.