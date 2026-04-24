Doğru karar

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ta kara sınır kapılarının açılmasının üzerinden tam 23 yıl geçti. Diyalog Gazetesine konuşan Arasta esnafı; kapıları açma kararının doğru olduğunu, istenen düzeyde olmasa da iki toplum arasında temasların yaşandığını söyledi. Arasta esnafı, ilişkilerin daha da gelişmesi için yeni kapıların açılmasına da destek verdi.

Kuzeye geçen yabancılar ve Kıbrıslı Rumlar sayesinde çarşının ayakta kaldığını belirten Arasta esnafı, Rum gümrüğünde Yeşil Hat Tüzüğüne aykırı işlemler yapılmasından yakındı. Esnaf “İnsanlar bizden daha çok alış-veriş yapmak istiyor ama Rum gümrüğündeki uygulamalar yüzünden çekiniyor. Liderlerin bu konuyu ele almasını istiyoruz” dedi.

Ne dediler?..

Hasan Hüseyin

“Sınır kapılarının açılışından bu yana 23 yıl geçti. Bu kapıların açılışının bizlere katkısı olmuştur. Ağırlıkla yerli halka hitap ettiğimiz için işime olmasa da genele bir artısı vardır. 23 yıl önce Arasta ölü bölgeydi. Her yer kapalı ve sokaklarda insan yoktu. Gelişeceğini ön görmüştüm. Surlariçi’ne pek fazla bir iyileştirme yapılmıyor. Daha güzel sokaklar ve düzgün yapılar olsa insanlar buraya daha fazla yatırım yaparlar.”

Şenol Uçar

“Güneyden gelenlerin ülkeye döviz getirdiğini ve artısı olduğunu görüyoruz. Güneyden sınır kapılarını kullanarak kuzeye geçen Rumlar ve turistlerin bölgedeki esnafa ciddi bir katkısı vardır. 23 yıl önce buralar insanların gelmediği, dükkanların iş yapmadığı bir bölgeydi ancak şu anda ciddi bir canlılık vardır ve bunun nedeni de sınır kapılarıdır. Bundan sonrası için geçişlerin daha da rahatlatılması ve daha fazla sınır kapısının kazandırılması gerekiyor.”

Mehmet Zeki Yıldırım

“İlk dönemlerde sınır kapılarının açılması çok iyi gelmişti. Her iki taraf için de bir rahatlama oldu ve alışverişler arttı, insanlar kaynaştı. Geçişler nedeniyle sınır kapılarının yetersiz olduğunu gördük. Bu konuda siyasilerin artırılması gereken sınır kapıları için bir adım atılmadığını görüyoruz. Bundan sonrası için gerekli tedbirler alınarak sınır kapılarını arttırmaları gerekiyor.”

Olgun Şila

“Sınır kapılarının açılışından bu yana 23 yıl geçti. Bu geçişleri ilk başlarda lehimize daha sonra ise aleyhimize dönmeye başladı. Rumlar bizden hiçbir şey almıyor çünkü Rum gümrükçüler insanların elinden alıp çöpe atıyor. Genelde hala bir artıları var ama Arasta’ya artıları oldukça azdır. Yetkililerin görüşmeler esnasında gümrükçülerin bu tutumunu konuşmasını istiyoruz. Çok zor durumdayız ve kapıların açıldığı ilk günleri arar durumdayız.”

Ahmet Cabacaba

“Sınır kapılarının açılmasından bu yana 23 yıl geçti. İlk zamanlar çok güzel bir alışveriş vardı. Rumlar buradan alışveriş yaptığı zaman ellerinden alınıp çöpe atıldığı için insanlar buradan alışveriş yapmıyor. Hatta güneyden gelen turistler bile bu konuda uyarıldığı için alışveriş yapmıyorlar. Beklentim bu konunun konuşulup bir çözüme kavuşturulmasıdır. Buradan da insanların rahatça alışveriş yapmasını sağlamalarıdır. Bundan sonrası için beklentim bu sorunun çözülmesi ayrıca yetersiz kalan sınır kapılarının arttırılmasıdır.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Sınır kapılarının açılması birçok artı sağladı. Toplumların bir biri ile kaynaşması ve karşılıklı alışverişlerin olmasına imkan sağladı ve iyi de oldu. Birçok kişi buralara gelerek yemeklerini yiyor. Bizdeki kişiler de oraya giderek oralarda bir şeyler alıyor ve bu çok güzel bir durumdur. Bundan sonrası için sınırların kaldırılması gerekiyor. Dünya ülkelerinde olduğu gibi burada da iki ayrı devlet olarak kalacaksa bile tüm sınırların aradan kalkması gerektiğine inanıyorum. Şu anki haliyle daha fazla sınır kapısına ihtiyacımız var çünkü mevcut kapılar yetersiz kalıyor.”