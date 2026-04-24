Ercan’da yakalandı

Lefkoşa'da Y.E. (E-40), kendisine ait olan Ortaköy’deki bir daireyi G.A.(K-46), G.M.(K-29) ve Z.H.’ye

(K-38) kiraladığına dair sahte sözleşmesi düzenledi. Sahte kira sözleşmesi ilgili dairelerde tedavüle sürüldü. Geçtiğimiz mart ayından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Y.E. ile suçun işlenmesinde aracılık yapan B.Ç.(E-42) ve M.M. (K-49) teminatla serbest bırakılırken, G.A.,G.M.. ve Z.H. aranan şahıs ilan edildi.

Zanlı olarak aranmakta olan Z.M. 22 Nisan 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı esnada tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılardan G.A. ve G.M. henüz tespit edilmezken, tutuklanan Z.M. “sahte resmi belge düzenleme ve sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme” suçlamalarıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis; zanlı Z.H.’nin, 10 Kasım 2025 ile 23 Mart 2026 tarihleri arasında Y.E.’ye ait Ortaköy’deki ikametgahı, Lefkoşa’da sakin B.Ç. ve M.M.’nin aracılığı ile Girne’de sakin G.A., G.M. ve Z.H.’ye oturma izni temin edebilmek amacıyla, kiracısı olmadıkları halde kira sözleşmesi düzenlemek suretiyle sahte resmi belge tanzim ettiklerini söyledi.

Polis, söz konusu sahte belgelerin Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz edilip pullatılmasının sağlanarak sahtelenmiş resmi belgelerin tedavüle sürüldüğünü mahkemeye aktardı.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 26 Mart 2026 tarihinde Y.E., B.Ç. ve M.M.’nin tutuklanarak mahkeme a çıkarıldıklarını ve aleyhlerine getirilen davalardan teminata bağlandıklarını belirtti.

Polis, devam eden soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlı Z.H.’nin ise Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın halen devam ettiğini belirten polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

