Cezalar caydırıcı değil

Ömer KADİROĞLU

KKTC’de artan suç oranlarının yanı sıra kadına yönelik şiddet ve cinayet olayları da yaşanıyor. Yaşanan şiddet olaylarına kadınlarda erkekler de deyim yerindeyse isyan ediyor. Ülkemizde her türlü şiddet olayı ile karşılaşmaya başladığımız şu günlerde vatandaşlar cezaların caydırıcı olmamasından yakınıyor. Konu ile ilgili Diyalog’a konuşan vatandaşlar şiddet suçlarına yönelik çözüm olarak caydırıcı cezalar getirilmesini söyledi.

Vatandaş ne dedi?

Aytan Kozandağ

“Kadına şiddet olaylarını çok fazla duymaya başladık. Eskiden ülkemizde böylesi olaylar yaşanmazdı ancak hem nüfus artışı hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle şiddete başvuruluyor. Ben 50 yıllık evliyim ve eşimle hiçbir sorun yaşamadık. Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere hiçbir şiddet olayını tasvip etmiyorum. Kadına şiddet olaylarında verilen cezaların yetersizliği bu olayların önlenememesine neden oluyor. Cezaların daha caydırıcı bir hale gelmesi gerekiyor…”

Nevcihan Acar

“Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olayları üzücü ve olmaması gereken olaylardır. Bu gibi olayların olmaması özellikle de ülkemizde hiç yaşanmaması gerektiği düşünüyorum. Şiddete maruz kalan kadınlar seslerini çıkarmalı ve yaşadıkları şiddete sessiz kalmamalıdır. Son zamanlarda ekonomik sıkıntılar ve pandemi nedeniyle şiddette artış olduğunu düşünüyorum ancak kesinlikle kabul edilir bir durum değildir. Cezaların caydırıcı olmaması kadınları koruyamıyor ve şiddetin önüne geçemiyor. Daha ağır cezalar olmalıdır ki kadın cinayetleri ve kadına şiddet olayları yaşanmasın…”

Tülay Akim“Kadına şiddet olayları istemediğimiz ve kabul etmediğimiz olaylar olsa da sürekli artıyor. Şiddet uygulayan erkeklere en ağır cezalar verilmelidir ki hem suçunu çekmeli hem de şiddet uygulayacak olana ibret olmalıdır. Eskiden bu tür olaylarla karşılaşmazdık ancak şimdilerde çok sık duyar olduk. Bunun nedeni nedir bilmiyorum ancak eğer anlaşamıyorsan gider mahkemeye boşanırsın şiddet uygulayamazsın…”

Hüseyin Bıyıklı

“Kadına şiddet uygulayan insan insan değildir bu davranış biçimi de insanlığa da sığmaz. Kadına şiddet olayları öncelerden yaşamadığımız olaylardı ancak şu an çok ciddi bir artış söz konusudur. Kadına şiddet olaylarının artışındaki en önemli etken cezaların caydırıcı olmamasıdır. Kadına şiddet uygulayanlara öyle cezalar getirilmelidir ki kadınlar korunabilsin. Yetkileri bu konuda önlemler almaya mecliste bununla ilgili kararlar üretmeye davet ediyoruz…”

Zafer Çıktay

“Kadına şiddet olayının ekonomik sıkıntılar ve bu yaşadığımız pandemiden kaynaklandığını düşünsem de asla kabul etmiyoruz. Bir kadına el kaldırmak acizliktir. Bir gergin ortam oluşursa evden birkaç saat ayrılıp ortam sakinleşince geri dönülmesi en doğrusudur asla şiddete başvurulmamalıdır. Bir taraf gergin olduğunda diğer taraf alttan almasını bilmelidir. Cezaların caydırıcı olmaması nedeniyle bu olayların önüne geçilemiyor. Daha ağır cezalar getirilmeli ve kadınlar korunmalıdır…”

Eylem Bulut

“Stresli ve yoğun bir hayat içerisinde olunduğu için kadına şiddet olayları artıyor ancak asla toplumda bu duruma sessiz kalınmamalı ve kabul edilmemelidir. Şiddet sadece eşler arasında değil şiddet, bakışla, konuşmayla, fiziki hareketle iki kişi arasında yaşanan tatsız durumlar da şiddettir ve bu toplum huzurunu bozan durumlardır. Şiddet olaylarındaki cezaların durumunun düzeltilmesi değil en çok vicdana ve huzura ihtiyaç vardır. Allah herkese huzurlu vicdan versin çünkü huzurlu vicdan varsa şiddetin hiçbir türlüsü olmaz…”

Mirali Babahan

“Kadına yönelik şiddet olayları hızla artıyor. Bu durum kesinlikle güzel bir durum değildir. Bunları özellikle gençler dizilerden görüp özeniyor ve uyguluyor. Her gün haberlerde kadın cinayetleri ve şiddet olaylarını duyuyoruz ve üzülüyoruz. Bu durumun cezaların caydırıcı olmaması nedeniyle artarak devam edeceğini söylemek ne yazık ki mümkündür. Cezalarda düzenlemeler yaparak ağır cezalar getirilmelidir ki şiddet olayları yaşanmasın…”