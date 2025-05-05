Morali bozuldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, resmi bir ziyaret için gittiği İsrail’de Simon Aykut’un yakınları tarafından protesto edildi.

KKTC’deki Rum mallarını gasp ettiği iddiasıyla Güney Kıbrıs'ta tutuklu yargılanan İsrailli iş insanı Simon Mistriel Aykut’un yakınları Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı. Aykut’un yakınları, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gittiğinde protestoyla karşılaştı.

Yaşanan olayı Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu, sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamayla duyurdu.

Andoniu Hristodulidis’in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gittiğinde, Aykut’un destekçilerinin protestosuyla karşılaştığını belirtti.

Bu arada Hristodulidis’e İsrail ziyaretinde Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna, Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu, Milli Güvenlik Danışmanı Tasos Conis ve bazı diğer hükümet yetkilileri eşlik ediyor.



