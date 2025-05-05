Fiyatlar uçtu

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda birçok ürün 3 haneli fiyatlardan satışa sunulurken, taze fasulye 250, Ayşe kadın fasulye 150, domates ise kilosu 120 liradan alıcı bekledi.
Kayısı, üzüm, yenidünya, yeşil erik 250 liradan tezgaha konulurken, pazarın en ucuz ürünü kilosu 15 lirayla salatalık oldu.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Asma yaprağı: 700 TL
Taze fasulye: 250 TL
Kayısı: 250 TL
Nektarin: 250 TL
Yenidünya: 250 TL
Üzüm: 250 TL
Erik: 250 TL
Acı biber: 250 TL
Şeftali: 200 TL
Mantar: 200 TL
Çilek: 150 TL
Kivi: 150 TL
Ayşe kadın fasulye: 180
Domates: 120 TL
Armut: 120 TL
Kavun: 120 TL
Elma: 80 TL
Muz: 70 TL
Patlıcan: 70 TL
Karpuz: 70- 80 TL
Karnabahar (Tanesi): 50 TL
Havuç: 50 TL
Kabak: 30 TL
Taze soğan (bağı): 25 TL
Salatalık: 10 -15 TL
Erdoğan ve Kuklaların ekonomisi... Yıllardır Cibiliyetsiz Erdoğanın yarattıği enflasyon konuşuluyor. Yakinda Erdoganın saksocuları enflasyon için de taktiri ilâhi deyip cehalete yutturacaklar. Türkiyenin en büyük sorunu CEHALETTİR. Sonra ERDOGAN'dir. Zaten ikisi aynıdır.