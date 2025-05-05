Fiyatlar uçtu

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda birçok ürün 3 haneli fiyatlardan satışa sunulurken, taze fasulye 250, Ayşe kadın fasulye 150, domates ise kilosu 120 liradan alıcı bekledi.

Kayısı, üzüm, yenidünya, yeşil erik 250 liradan tezgaha konulurken, pazarın en ucuz ürünü kilosu 15 lirayla salatalık oldu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 700 TL

Taze fasulye: 250 TL

Kayısı: 250 TL

Nektarin: 250 TL

Yenidünya: 250 TL

Üzüm: 250 TL

Erik: 250 TL

Acı biber: 250 TL

Şeftali: 200 TL

Mantar: 200 TL

Çilek: 150 TL

Kivi: 150 TL

Ayşe kadın fasulye: 180

Domates: 120 TL

Armut: 120 TL

Kavun: 120 TL

Elma: 80 TL

Muz: 70 TL

Patlıcan: 70 TL

Karpuz: 70- 80 TL

Karnabahar (Tanesi): 50 TL

Havuç: 50 TL

Kabak: 30 TL

Taze soğan (bağı): 25 TL

Salatalık: 10 -15 TL