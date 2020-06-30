Ölümlü kaza.. Şoför 6 ay hapis yatacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde 21 Nisan 2016 tarihinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Dirensu Erdağ’ın ölümünün ardından tutuklanan ve yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan kamyon şoförü 52 yaşındaki Yusuf Erol hakkındaki dava 4 yıl sonra karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 6 ay hapse mahkûm edildi. Kararda sanığın kazanın oluş şeklinde katkısal kusurunun az olduğu belirtildi.

Kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, kazanın 21 Nisan 2016 tarihinde Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Yargıç, Zeymar Market’in önünde park halinde bulunan LB 716 plakalı kamyonetin sürücüsü Erol’un arkasından gelen trafiğe yol vermek amacıyla, aracını geriye doğru hareket ettirmesi sonucu, o esnada sağ ön tekerlek arasına giren Dirensu Erdağ’a çarptığını söyledi. Kâtip, çocuğun annesi tarafından bir anlık yalnız bırakıldığı esnada kazanın yaşandığını ve sanığın katkısal kusurunun az olduğunun altını çizdi.

Kâtip, sanığın lehine aleyhine olan tüm hususlara denip, sanığa 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.