65 bin lira uçtu

Lefkoşa’da çalıştıkları iş yeri adına 65 bin 35 TL değerinde su arıtma cihazları takarak, müşterilerden aldıkları paraları çalan Şehmus Oral ve İlker Özerdem şikâyet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların çaldıkları paralarla iş kurmaya kalkıştıkları da belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Polatlar Ticaret LTD. çalışan zanlıların 2019-2020 yılları arasında şirket adına bir işyerine su arıtma cihazı takıp, müşteriden aldıkları 6 bin 800 TL değerindeki çeki bozdurup, parasını çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Alayköy’de de başka bir işyerine su arıtma cihazı taktıktan sonra aldıkları bin 900 TL tutarındaki çeki bozdurup parasını kendi ihtiyaçları için harcadıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların çaldıkları paralarla iş kurmaya kalkıştıklarını, işlemler için muhasebecilerine ödeme yaptıklarını söyledi. Polis memuru, zanlıların yine Lefkoşa’da bir şahsın evine 2 bin 600 TL tutarında arıtma cihazı takıp, ödemeyi üç taksit halinde aldıklarını ve bu parayı da çaldıklarını belirtti.

5 cihaz için 65 bin lira aldılar

Zanlıların toplamda 65 bin 35 TL değerinde 5 arıtma cihazı ve aparatlarını kullanıp, karşılığında aldıkları paraları çaldıklarını kaydeden polis, şikâyet üzerine tutuklandıklarını ifade etti. Polis, zanlılarla ilgili soruşturma yapıldığını, araştırmalarının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, ülkede yasal bağları olmayan zanlıların bir ayı geçmeyen bir süre için cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.