Türkiye’nin  talepleri  karşılandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Instagram'a getirilen erişim engelinin saat 21.30'da kaldırılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."

Saat 21.30'dan sonra bir paylaşımda daha bulunan Bakan Uraloğlu, "Instagram’a erişim engeli kaldırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Uraloğlu, paylaştığı video mesajda ise bu erişime engel getirmenin belli gerekçeleri olduğunu ifade etti.

Katalog suçlar başta olmak üzere birçok konuda bazı hassasiyetleri olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Bu hassasiyetlerin giderilmesi noktasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Başkanlığımızın ve Meta platform yetkililerinin gerek Türkiye temsilcisi gerekse daha üst düzey yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda belli kararları aldık. Belli noktaya vardık." dedi.

Öncelikle yasal uyum ve içerik kaldırma noktasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımın kaldırılması için yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılmasının sağlanacağını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirilecektir. Kullanıcı hakları ve hesap güvencesi noktasında ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar tekrar erişime açılacak. Silinen hesaplarla ilgili vatandaşlarımızın hakları gözetilerek adil bir uygulama süreci yönetilecektir."

