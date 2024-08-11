Halk aldatılıyor

Rum Başkanlığı’nın, Kıbrıs sorunu konusunda yaşananlara ilişkin olarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “Başkanlıktan Kamuoyunun Yanıltılması Girişimi” başlıklı haberinde hükümetin, son 24 saat içerisinde iletişim oyunlarına girdiği ve Rum Haber Ajansı KİPE’ye bilgi verdiğinin görüldüğünü yazdı.

KİPE’nin diplomatik kaynaklar veya iyi haber alan kaynaklara atıfta bulunarak haberler yayımladığını yazan gazete KİPE’nin, hükümetin siyasi hikayelerine de hizmet ettiğini belirtti.

KİPE’nin yayımladığı bir haberinde Ankara’daki ve KKTC’deki kaynaklara atıfta bulunarak “Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı safta olduğu” şeklinde yayımladığı haberin daha sonra Kıbrıs Türk basınında çıkan haberler ve Basın Enformasyon Dairesi’nin bilgilendirmesi neticesinde yalanlandığını savunan gazete, KİPE ve Rum Yönetimi’nin, Ankara’ya kadar dayanan “kaynaklara” sahip olduğu şeklinde ironide bulundu.

KİPE’nin yayımladığı haberde “Türk tarafının, Ankara’nın Kıbrıs sorunu konusunda Kıbrıs Türk liderliği ile farklı görüşlere sahip olduğu şeklindeki söylemleri reddettiğinden” bahsettiğini yazan gazete, KİPE tarafından atıfta bulunulan aynı kaynakların ayrıca Rum basınında çıkan “Ankara’nın planlanmış üçlü görüşmeye ilişkin olarak da Kıbrıs Türk liderliğiyle farklı görüşte olduğu” bilgilerini de yalanladığını belirtti.

Habere göre, KİPE’nin Türk kaynakları, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın son günlerdeki açıklamalarıyla hem fikir olduklarını, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmenin yeni bir zeminde başlaması önerdiklerini, bu çabanın başlama noktasının ise egemen eşitlik olduğu” yönünde de açıklama yaptı.