Mahkeme 6 kefil istedi

Suna ERDEN

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile yakalanan Osman Özbayır, Nihat Arbak, Yusuf Ayter ve Hüseyin Atatüre ile suçla bağlantılı tutuklanan Fırat Deniz hakkındaki soruşturma tamamlandı. İçici oldukları belirtilen Osman Özbayır, Nihat Arbak, Yusuf Ayter, Hüseyin Atatüre ile uyuşturucu satışı yapan Fırat Deniz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıları kefil kefaletiyle serbest bıraktı.

Soruşturmayı yürüten polis, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda Osman Özbayır’ın yönetimindeki NM 541 plakalı aracın durdurularak arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada 4 gram sentetik cannabinoid ile içerisinde uyuşturucu olan ucu yanık sarma bulunduğunu ifade etti.

Polis, sürücü Özbayır ile araçta yolcu olarak bulunan Nihat Arbak, Yusuf Ayter ve Hüseyin Atatüre’nin gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltına alınan zanlılardan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi Fırat Deniz’den 800 TL karşılığında aldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Fırat Deniz’in de Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, evinde yapılan aramada 15 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Deniz, Rum tarafından getirtmiş

Polis, zanlı Fırat Deniz’in uyuşturucuyu 9 Nisan 2020 tarihinde aranan bir şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini ve Haspolat’ta teslim aldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların tümü için 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalanmasına emir verirken, Fırat Deniz’e ek olarak bir kefilin daha 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartı koydu.