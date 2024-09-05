Bir ayda yargı

Girne’de gerçekleştirilen Namlu Operasyonu kapsamında tasarrufunda silah ve mermi bulunan

45 yaşındaki Mehmet Uçar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında tutuklanan zanlı, "kanunsuz ateşli, patlayıcı madde taşıma ve tasarruf" suçlarından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktararak, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, zanlının 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 21.05 sıralarında Beşparmaklar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarketin otopark alanı içerisinde yapılan operasyon sonucu yakalandığını belirtti.

Polis, Mehmet Uçar'ın tasarrufunda Taurus marka 7,65 mm çapında seri numarası olmayan silah, içerisine takılı bulunan şarjör içerisinde 7,65 mm çapında 7 adet canlı mermi ve 2 adette yerde olmak üzere toplam 9 adet canlı mermi tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, silah ve mermilerin emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, tasarrufunda bulunan silah ve patlayıcı maddelerin incelenmek üzere PGM Parmak İzleri Şubesi ve Balistik Şube'ye gönderildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarıldığını, toplam 11 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde beklenen balistik raporunun çıktığını, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede kalıcı bağı bulunmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.