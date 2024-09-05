Kuryeler içerde babalar dışarda

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, 1 Temmuz ile 1 Eylül tarihlerini kapsayan sürede 9 büyük operasyona imza attı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 16 kişi tutuklandı. Ele geçirilen 10 kilo uyuşturucunun 35 gramı MDMA, 400 gramını Bonzai, 3 kilosu Metamfetamin geriye kalan kısmı ise hintkenevirinden oluşuyor.

Tutuklanan uyuşturucu satıcıları arasında Nijeryalılar önemli yer tutuyor. Polis, tutuklananları detaylı bir şekilde sorguladığı halde kurye görevi yaptığını söyleyenler, büyük patron hakkında tatmin edici bilgiler vermiyor. Böylece ‘uyuşturucu babalarının’ kim olduğu ortaya çıkmıyor.

Son Ticaret Operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Girne ve Boğazköy’de 1 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen Son Ticaret Operasyonu kapsamında ilk etapta satışa hazır 705 gram hintkeneviri bulundu, Nijerya uyruklu iki kişi tutuklandı

Operasyonun devamında ise bir gün sonra bir kişi daha tutuklanırken, 250 gram daha hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Tutuklanan Nijerya uyruklu 3 kişi yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Bir kili 200 gram uyuşturucu bulundu

Lefkoşa’da 2 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen Bozkurt Operasyonu sonucu bir kilo 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi, KKTC vatandaşı bir kişi tutuklandı. Zanlı soruşturmanın ardından ileriye yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Kavşakta operasyon düzenlendi

Gazimağusa’da 8 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen Ulukışla kavşağında düzenlenen operasyonda ise bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilerek, yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı. Yapılan soruşturmanın ardından zannılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Zanlılar zincire takıldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından 9 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa’da, gerçekleştirilen Zincir 2 Operasyonu kapsamında ise bir kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi, Sierra Leone uyruklu bir kişi tutuklandı. Yapılan soruşturmanın ardından zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Anne ile oğlu cezaevinde

Narkotik ekipleri tarafından 15 Temmuz 2024 tarihinde Girne Turizm Limanı’nda gerçekleştirilen Nokta Operasyonunda da bir kilo metamfetamin türü uyuşturucu bulundu. TC vatandaşı anne ile oğlu tutuklandı.

Yapılan soruşturmanın ardından anne-oğul tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Satışa hazır 28 paket

Lefkoşa’da 13 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen Kırmızı Işık Operasyonunda ise satışa hazır 28 paket haline getirilmiş toplam 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirilirken, Nijerya uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Yapılan soruşturma sonucu Nijeryalı 2 zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ediyor

İskele’de 28 Ağustos’ta gerçekleştirilen Çember Operasyonunda da 2 kilo 200 gram ağırlığında hintkeneviri, 35 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu ele geçirilerek, İranlı şahıs tutuklandı. İranlı zanlının polisteki sorgusu devam ediyor.

Gazimağusa’da 29 Ağustos’ta düzenlenen Beyaz Sayfa Operasyonunda ise 400 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren kağıtlar ele geçirildi, TC-KKTC vatandaşı 2 kişi tutuklandı.

Tutuklu bulunan zanlılarla ilgili soruşturtma devam ediyor.

Narkotik ekiplerinin 1 Eylül 2024 tarihinde, Gazimağusa’da, gerçekleştirdiği Sonbahar Operasyonu kapsamında, 2 kilo metamfetamin türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Operasyonda KKTC vatandaşı 2 kişi tutuklandı. Tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 09:51