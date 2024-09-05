Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kız kardeşi 24 yaşındaki Sude Öztemur’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan sürücü Yağmur Öztemur, dün mahkemeye çıkarıldı.

Kardeşini kaybetmenin derin acısını yaşayan acılı abla, mahkeme salonunda baygınlık geçirdi. Öztemur, mahkeme sonrası hastaneye götürülerek müşahede altına alındı.

Mahkemeye kaza ile ilgili olguları aktaran polis çavuşu Erkan Çetin, kazanın 3 Eylül saat 04.00 sıralarında, Gazimağusa’ da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı Yağmur Öztemur’un, 149 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PA 843 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Mens Fashion isimli iş yerinin önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının karşı istikametten gelen Hamdin Göktürk yönetimindeki YC 648 plakalı çift kabin aracın sağ ön yan kısmına çarptığını açıkladı.

YC 648 plakalı aracın önce kaldırım bordür taşlarına ardından kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpıp durduğunu anlatan polis, PA 843 plakalı aracında çarpma noktasından 30 metre ileri savrulduğunu açıkladı.

Kaza sonucu PA 843 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sude Öztemur’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini anımsatan polis, zanlı Yağmur Öztemur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Koray Ulema ile YC 648 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jamshid Dinpahah’ın yaralandığını hatırlattı

Sude Öztemur’a otopsi yapıldığını ve ölüm nedeninin omurilik zedelenmesi sonucu olduğunun belirlendiğini bildiren polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.