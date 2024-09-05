7 kişi rapor edildi

Polis ekipleri, ağır vasıta denetimlerine dün de devam etti. Kamyonlara yönelik yapılan denetimlerde yasak olmasına rağmen trafikte seyreden 7 kamyon sürücüsü rapor edildi. 5 ton ve üzeri araçlara yasak olan güzergahı kullanan sürücülere “trafik uyarıcı levhalarına uymama” cezası olarak 3 bin 392 TL 60 Kuruş para cezası ve 15 ceza puanı cezai işlem uygulandı.

Polis, söz konusu sürücüler aleyhinde yasal işlem başlattı. Polisin açıklamasına göre, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan 07.00-08.00 saatleri arasında 5 ton ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyretmeleri yasak. Aynı kamyonların Girne-Lefkoşa anayolunun alt-üst geçidi ile St. Hilarion Kavşağı arasında seyretmesi de yasal değil.