Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Partimize zarar vermek isteyenler gereken yanıtı aldı. 21 Eylül’de kazanan UBP olacak, kazanan KKTC olacak. Kurultaydan sonra kararlılıkla yola devam edeceğiz” dedi.

Güzelyurt bölgesinde UBP kadın ve gençlik kollarında görev alanlara mazbata verildi.

Etkinlikte UBP Güzelyurt Kadın Kolları Başkanı Özge Beyatlı, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel konuşma yaptı.

UBP Güzelyurt Kadın Kolları Başkanı Özge Beyatlı, önemli bir görevleri olduğunu, icraatları anlatmanın sorumluluğunu taşıdıklarını kaydederek, “Ülkemizi daha ileriye taşıma adına gücümüz vardır. Hep birlikte güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz” dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, etkinlikteki konuşmasında bölgenin desteğinin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyerek, “Güzelyurt taviz vereceğimiz bir yer değildir. Vazgeçilmezimizdir” dedi.

24 milletvekili ve hükümet ortaklarıyla bu ülkeye hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını belirten Üstel, “Kurultaydan sonra da hep birlikte yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Sektörlere gerekli desteği verdik

Hayat pahalılığını en yüksek rakamlarla çalışana yansıttıklarını, sektörlere gerekli desteği verdiklerini hatırlatan Üstel, şöyle devam etti:

“Herkes asgari ücrete artışı konuştu ama kimse vergisini kaldırmayı konuşmadı. Biz kararlılıkla, yüreğimizi ortaya koyduk. ‘Emek en yüce değerdir’ dedik, asgari ücreti vergiden muaf tuttuk. Biz konuşmuyoruz, yapıyoruz.”

Güzelyurt’a ayrıcalık vermeye devam edeceklerini vurgulayan Başbakan Üstel, eski Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yoğun girişimiyle çalışmaları yapılan yeni Güzelyurt Hastanesi’ni bitirip gururla ve hep birlikte bölgeye kavuşturacaklarını vurguladı.

Anavatan Türkiye ile istişare içinde dalında kalan narenciyeyi ödemeye devam edeceklerini kaydeden Ünal Üstel, 40 bin tonluk soğuk hava deposunu da bölgeye kazandıracaklarını söyledi.

“Kazanan KKTC olacak”

Bölge milletvekili, eski İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in sosyal konut ve kırsal kesim arsaları için büyük emek harcadığını anımsatan, Dursun Oğuz’un Öztürkler’den devraldığı çalışmayı tamamladığını beliren Üstel, yeni yasama yılında ilk iş olarak gençler için sosyal konut adımını atacaklarını söyledi.

UBP’nin birlik ve bütünlüğünü göstermek için son derece önemli bir buluşma gerçekleştirdiklerini ifade eden Üstel, “Partimize zarar vermek isteyenler gereken yanıtı aldı. 21 Eylül’de kazanan UBP olacak, kazanan KKTC olacak” dedi.