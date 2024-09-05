Ekipler göz açtırmadı

Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı düzenlenen trafik ve asayiş operasyonları kapsamında birçok nokta kontrol edilirken, bin 856 araç denetlendi.

Asayiş denetimlerinde olumsuzluk tespit edilmezken, çeşitli suçlardan dolayı 703 sürücü rapor edildi. Rapor edilen sürücülerden 247’nin sürat yaptığı açıklandı. Ayrıca 18 aracın trafiğe çıkışı da yasaklandı.

Polis önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 156 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 146’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, bir alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 22’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 66’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 38’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 7’si aracın ışık kurallarına uymamak, biri tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 384 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 3 araç ise trafikten men edilirken, 2 sürücü tutuklandı.



Asayiş tamam, trafik sorun

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 50 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 82’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 2’si koruyucu başlık takmandan motosiklet kullanmak olmak üzere toplam 233 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

14 araç ise trafikten men edilirken, bir sürücü tutuklandı.

650 araç sürücüsü kontrol edildi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 650 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 19’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, biri sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 86 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Bir araç trafikten men edildi.



Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 10:00