Anneler Günü, kutlamaları sosyal medyada gerçekleşti

Anneler Günü, bu yıl Coronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağının gölgesinde geçti.

Kutlamalar fotoğraflar, iyi dilekler ve güzel sözlerle sosyal medya hesapları üzerinden veya telefon görüşmeleriyle yapıldı.

Annelerini kaybedenler sosyal medyada özlemelerini dile getirdi. Ortak temenni ise herkesin annesine gönül rahatlığı ile sarılabileceği günlerin yakın zamanda gelmesi oldu.

Annesi hayatta olmayanlar ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle mezarlık ziyaretlerini önceki gün yaptı, kaybettiği yakınları için dua okudu.

Çiçekçiler için istisna uygulandı.

Çiçekçiler, Anneler Günü nedeniyle direkt dükkânlarına müşteri kabul edip satış yapmadı ancak sadece adrese teslim şeklinde faaliyet gösterdi.

Siyasilerden duygusal paylaşım

Anneleri hayatta olmayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabından Anneler Günü’nü kutladı. Akıncı ile Tatar, hayatta olmayan annelerini andı, sevgilerini ifade etti.

Akıncı, 10 yıl önce kaybettiği annesi için “Sevgisini, özverisini ve emeğini hiçbir zaman unutamayacağım" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar da annesi ile bir fotoğrafını paylaştı. Ersin Tatar “Annem ile son fotoğrafım” diye yazarken, çocuk yaşta kaybettiği annesinin nur içinde yatmasını diledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da sosyal medya hesabından Anneler Günü nedeniyle paylaşım yaptı.

Özersay, “Sabahlara kadar dikiş dikerek bizleri bugüne getiren terzi Sadiye Hanım, son 46 yıldır hem Annemiz, hem de Babamız” ifadelerini kullandı.