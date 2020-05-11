13 bin 202 ihtiyaçlı aile'ye ulaşıldı

KKTC genelinde Coronavirüs (COVID-19) salgınının başlamasının ardından kurulan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi’ne bağlı Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi, yardıma muhtaç kişilere 13 bin 202 kişiye gıda paketi dağıttı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi’ne bağlı Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken insanlar için oluşturulan veri tabanı yardımı ile ihtiyaçlı insanlara yaklaşık iki haftada bir gıda yardımı yapılacağını; birinci tur gıda dağıtımının tamamlandığını ve yakın bir gelecekte ikinci tur gıda dağıtımının başlayacağını kaydetti.

Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yoksul ailelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan yardım kampanyasını yöneten Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, yardımların, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, İçişleri Bakanlığı Merkez Kaymakamı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Belediyeler Birliği, Vakıflar İdaresi ve Kızılay Derneği koordinasyonunda ve muhtarlıkların, belediyelerin, ve Kaymakamlıkların, işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını açıkladı.

Başvuru numaraları açıklandı

Yeldener, Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi tarafından gıda paketi gönderilen ve ülke genelinde birinci turun tamamlandığını ve 13 bin 202 kişiye ve yeni başvuru yapan yoksul ailelere kısa bir süre sonra 2 yeniden yardım ulaştırılacağını vurguladı.

Gıda yardımına ihtiyacı olan ailelerin, başvurularını online olarak (https://basvuru.basbakanlik.gov.ct.tr) adresine veya 4142 numaralı telefona yapabilecekleri belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 10:07