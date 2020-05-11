Türkiye’de vaka sayısı 138 bin 657 oldu

Türkiye'de son 24 saatte bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 47 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel Coronavirüs verilerini açıkladı. Dün bin 542 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, virüs nedeniyle 47 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, iyileşen kişi sayısına dikkat çekerek, "Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen Coronavirüsüyle ilgili güncel veriler açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre dün 36 bin 187 test yapıldı.

Yapılan testlerde dün bin 542 yeni vaka tespit edilirken, 47 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan bu verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 138 bin 657’ye yükselirken toplam vefat sayısı ise 3 bin 786 oldu. Güncel verilere göre dün 3 bin 211 kişi daha sağlığına kavuştu.

Böylece Türkiye’deki toplam iyileşen kişi sayısı 92 bin 691’e yükselmiş oldu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, iyileşen kişi sayısına dikkat çekerek, “Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?” ifadelerini kullandı.

