Kuyular yetersiz

Ömer KADİROĞLU

Deniz altı borularla adaya gelen Anamur suyunun bugünden itibaren 4 gün süreyle belediyelere verilemeyeceği belirtilerek halka tasarruf çağrısı yapıldı.

Belirtilen sürede belediyeler sadece kendilerine ait kuyulardaki kaynaklardan yararlanabilecek.

Ancak günlük su ihtiyacı 25 bin ton olan Girne’nin, kuyulardan sadece bu miktarın yüzde 40’ını sağlayabileceği, ortaya yüzde 60’lık bir açığın çıkacağı haber verildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı açıklamada, 4 günlük kesinti sonrasında suyun şebekeye verilmesi ve depolara ulaşmasının 9 güne kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Günlük su ihtiyacı 18 bin ton olan Gazimağusa Belediyesi ise, Anamur suyundan başka bir kay-naklarının olmadığını belirtti. Belediyenin kullanabileceği herhangi bir kuyunun bulunmaması nedeniyle Gazimağusa ve civarında ciddi bir su krizinin yaşayacağı ifade ediliyor.

Şenkul’un açıklaması

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Geçitköy’de yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle 9-12 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde kamuoyunda Türkiye suyu olarak da bilinen kaynaktan depolarımıza su verilemeyecektir.

Bunun özeti:

Ülke geneli hepimizi su açısından sıkıntılı bir süreç beklemektedir.

Bakım çalışmaları 3 gün sürerse kent içi şebekelerin kendine gelmesi 7 ile 9 gün sürecektir.

Bu çerçevede yarın sabaha kadar ev depolarımızın dolduğundan emin olalım ve suyu mümkün olduğunca idareli kullanalım.

Süreçle ilgili olarak gelişmeleri düzenli olarak sizlerle paylaşacağız.”



Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025, 09:50