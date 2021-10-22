Başarılı bir sezon oldu

Merit International Otelleri bünyesinde yaralı ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarını sağlığına kavuşturmak için faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, merkezin fiziksel kapasitesinin artırılacağı kaydedildi. Projenin mimarı olan Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, sürdürülebilir çevre için çalışmalar yürüttükleri merkezin, pek yakında daha iyi imkânlar ile ziyaretçilerine kapılarını açacağının müjdesini verdi.

Tibuk ayrıca Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi olarak başarılı bir yaz sezonunu daha geride bırakmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek 2021 yaz döneminde 11 yaralı deniz kaplumbağasını tedavi etme şansı bulup tekrardan doğal ortamına bıraktıklarını kaydetti.

41’inci deniz kaplumbağası özgürlüğe uğurlandı



Yaralı deniz kaplumbağalarına ulaşabilmek ve tedavilerini sağlayabilmek için hız kesmeden çalışmalarına devam eden Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, kurulduğu günden bu yana toplam 41 yaralı deniz kaplumbağasını iyileştirip, doğaya kazandırdı. Merkez son olarak, Eylül ayının sonlarında Balıkçı Fehmi Büyükkal’ın ihbarı üzerine ulaşılan ve boğulma tehlikesi sebebi ile merkeze getirilen yeşil deniz kaplumbağasını, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde tekrardan denize kavuşturdu. Balıkçının “Tolumani” ismini verdiği deniz kaplumbağası, Merit Royal & Crystal Otel kumsalında gerçekleşen, doğa ve hayvan sever çok sayıda kişinin katıldığı coşku dolu bir tören ile Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süha Türköz tarafından özgürlüğüne uğurlandı.“İlk yardım büyük önem arz ediyor”Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, Fehmi Büyükkal’ın Tolumani’yi ilk bulduğunda uyguladığı ilk yardım müdahalesi ile deniz kaplumbağasının yaşama şansını artırdığını belirterek ilk yardımın önemine vurgu yaptı. Kara ayrıca; Şalvar Kaptan olarak anılan Fehmi Büyükkal ve diğer balıkçı dostlarının mesleklerine ve doğaya gösterdikleri emeklerine katkıda bulunabilmek adına, daha önce de düzenledikleri “Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Eğitimlerine” devam edeceklerini kaydetti.