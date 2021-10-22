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Yetkisini ele aldı

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Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin kurulması yönünde siyasi partilerin ardından Meclis Başkanı ve Başsavcıyla görüştü

Yetkisini ele aldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başsavcı Sarper Altıncık ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.
Açıklamada, Anayasa'nın kendisine verdiği yetki çerçevesinde, yeni hükümetin oluşumuna yönelik olarak önceki gün Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi'yle, dün de sırasıyla Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile görüşüp fikir alışverişinde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, daha sonra Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başsavcı Sarper Altıncık ile bir araya geldiği kaydedildi.
Siyasi parti başkan ve temsilcileriyle istişarelerini tamamlamasının ardından basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, hiç bir partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmediğini, yaptığı temaslarda böyle bir durum olmadığının görüldüğünü söyleyerek, Meclis’in, bir uzlaşıya varıp seçim için bir karar almasını temenni ettiğini belirtmişti.

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Cumhurbaşkanı Tatar, en doğru şekilde seçime gidilmesinin memleketin hayrına olduğunu ifade ederek, “Yüce meclisin takdiriyle seçim tarihin belirlenmesi benim de tercihimdir” şeklinde konuşmuştu. 

Bağımsız vekillerle de görüşecek
Önümüzdeki hafta bağımsız milletvekilleriyle de görüşeceğini, tekrar bir tur yapıp yapmayacağını bu görüşmelere göre değerlendireceğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile de sürekli istişare içinde olduğunu, 60 gün dolmadan sürecin nereye gideceğinin belli olacağını düşündüğünü sözlerine eklemişti.
 

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