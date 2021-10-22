Sabırlar taştı

Ömer KADİROĞLU

Merkezi Cezaevinde Coronavirüs vaka sayısı giderek artıyor. Bu durumun hem cezaevi çalışanlarını hem tutukluları hem de mahkûm yakınlarını endişelendiriyor. Yakınlarının sağlığının tehlikede olduğunu düşünen aileler, dün İçişleri Bakanlığı ve cezaevinin önünde eylem yaptı. Bir süre bakanlığın önünde kalan daha sonra cezaevine giden aileler, taleplerini ortaya koydu. Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ile görüşen aileler, şartlı tahliye koşullarının iyileştirilmesini ve yargılanmayı tutuklu bekleyenlerin teminatla serbest bırakılmasını talep etti. Diyalog’a konuşan mahkûm yakınları, vakaların arttığını, tutukluların kaldığı ortamın sağlık açısından riskli olduğunu ifade etti. Aileler, “Cezası az kalmış veya yargılanmayı bekleyen kişilerin cezaevinden çıkmasına olanak sağlanmasını istiyoruz” dedi.

Aileler ne dedi…?

Servet Kamil

“Benim eşim hükümsüz tutuklu olarak üç aydır cezaevinde bulunuyor. Eşimin sağlık problemleri var ve mademki mahkemeye gidemiyor denetimli olarak serbest kalmasını istiyorum. Bu insanları bu şartlarda tutmaları hem mahkûmlara hem de gardiyanlara eziyet oluyor. Çıkartsınlar ve bu insanlar dışarıda evlerinde yargılanmayı beklesin. Yakınlarımızın sağlığından endişe duyuyoruz. İki çocuğum var ve perişan olduk. Cezaevinde vakalar patladı gidiyor ve hiçbir önlem alınmıyor.”

Melisa Nur

“Yaklaşık 13 yıldır buraya gelip gidiyoruz. Yakınlarımız için hepimiz endişe yaşıyoruz. Bu insanların içeride sağlıklı ortamda yaşamaya hakları var. Biz bu ortam sağlanana kadar gidip geleceğiz gerekirse çadır kurup istediğimiz sonucu alana kadar burada olacağız. İnsanlık onuruna yakışır bir ortamda olmalarını istiyoruz. En azından bu pandemi koşullarında insan haklarına yaraşır bir ortamda olmaları gerekiyor. Benim babam kanser ve KOAH hastasıdır. Tek istediğimiz İçişleri Bakanlığının bir önerge hazırlayıp Bakanlar Kuruluna sunmasıdır. En azından babamın kalan ömrünü bizimle geçirmesini istiyoruz.”



Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2021, 09:58

Gamze Kılıç“Geçen Cuma gününden beri eşim hasta ve şu an pozitif olmasına rağmen hala cezaevinde tutuluyor. Birileri bu işe el atmalı ve onların sağlığını güvene almalıdır. Cezası az kalmış veya yargılanmayı bekleyenler bir şekilde içeriden çıkartılmalı ve içerisi rahatlatılmalıdır.”Ahmet Kılıç“Benim çocuğum pozitif olmasına rağmen 8 kişi burada bir odada bekletiliyor. Biz ailelere doğru düzgün bir bilgi verilmiyor. Uzun süredir mahkum yakınlarımızdan haber alamıyoruz. Bu soruna bir çözüm bulunmalıdır. Şartlı tahliye ile ilgili üç kişi Meclis’te toplanıp da karar alamıyor. İnsanları üst üste yığmakla sorunu çözemezler. En azından cezası az kalmış ve hükümsüz bulunan tutukluları oradan çıkartarak cezaevi rahatlatılmalıdır.”Kezban Şimşekatan“Oğlum içeride ve uzun süredir ondan haber alamıyordum. Buraya geldiğimde cezaevinde olduğunu öğrendim çünkü öncesinde bana yurda gönderdiklerini söylemişlerdi. Oğlumun kullandığı ilaçları var ve onları ona vermiyorlar. Testi pozitif çıkmış ancak hala burada tutuluyor. Bu noktada beklentimiz hastaların buradan en erken sürede çıkarılmasıdır. Yakınlarımızın sağlığından ciddi endişe duyuyoruz.”Döne Kılıç“Burada resmen mahkûmları ölüme terk ettiler. Vakalar çıkıyor ve burada tutuluyorlar. Buradan hiçbir şekilde yakınlarımız hakkında bilgi alamıyoruz. Ben şartlı tahliye ile bu çocukların dışarıya bırakılmalarını istiyorum. Ne ekmek ne de cebime para değil; çocuğumun sağlık ve sıhhatinin yerinde olmasını istiyorum. Yetkililerden bir an önce bir çözüm bekliyoruz yoksa bu iş daha da büyüyecek”.