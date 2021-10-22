Ne yazık ki çok gerideyiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay katıldığı bir televizyon programında, dünyanın içinde bulunduğu değişime ayak uydurmak için KKTC olarak hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, “ne yazık ki dünyanın gerisinde kaldık. Artık yeni politikalara ihtiyacımız var” dedi.

Canaltay, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, dünyanın gittiği yönü görerek ülkenin de değişim ve dönüşüme girmesi gerektiğine işaret ederek, göreve geldiği günden itibaren özellikle karayolları ve trafik güvenliği konusunda pek çok çalışma yapıldığını, kısa sürede ciddi adımlar atıldığını ve yıllarca bekleyen sorunların çözülerek trafiğin rahatlatıldığını söyledi.

“Tek amacımız ülkemize hizmet”

Canaltay, kısa sürede birçok proje üretildiğini, ancak devletin hantal işleyişi ve maddi kaynak yetersizliği nedeniyle bunların bir kısmının ancak şimdi uygulamaya konulabildiğini kaydetti.



“Tek amacımız ülkemize, insana ve halkımıza hizmet olduğu için müdürlerimiz ve danışmanlarımızla birlikte bir ekip olarak çalışıyoruz. Ekip çalışmasını seviyorum. Tek başınızla her işi başaramazsınız. Her konuyu bilemezsiniz” diyen Bakan Canaltay, Telekomünikasyon Dairesi, Trafik Dairesi, Karayolları Dairesi, Limanlar Dairesi ve Sivil Havacılık Dairesi müdür ve yetkililerinden oluşan bir heyetle İstanbul’da düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şura’sına katıldıklarını aktardı.Bakan Canaltay; haberleşme, deniz ulaşımı ve kara ulaşımı konularında düzenlenen paneller sayesinde heyettekilerin kendi konularında yaşanan son gelişmeleri sektörlerinin önde gelenlerinden dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.Şura sırasında aldıkları kararla Trafik Dairesi ve bir grup taşımacının önümüzdeki hafta Türkiye’yi ziyaret ederek toplu taşımacılık sistemleri ve son teknolojileri yerinde görme fırsatı yakalayacaklarını ve toplu taşıma ile ilgili bir çalıştaya katılacaklarını ifade eden Bakan Canaltay, KKTC’nin dünyadaki değişimin gerisinde kaldığını, 3G’ye çok erken geçmesine rağmen ülkenin hala 4.5/5G’ye geçemediğini belirtti.