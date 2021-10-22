Partisi O’na güveniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına önceki akşam Akdoğan’da devam etti.

Açıklamaya göre etkinlikte konuşan Akdoğan Belediye Başkanı ve CTP Akdoğan Belediye Başkan Adayı Ahmet Latif, 7 yılı aşkın süredir Akdoğan’a hizmet ettiğini kaydetti. Latif, “Bu sürede edindiğim tecrübe ve hizmetlerimle, sizlere layık olmaya özen gösterdim” dedi. Bu şerefli görevin tekrardan kendisine layık görüldüğü için teşekkürlerini sunan Latif, bunun kendisi için bir gurur olduğunu belirtti.



Etkinlikte Genel Başkan Tufan Erhürman, Akdoğan Belediye Başkanı ve CTP Akdoğan Belediye Başkan adayı Ahmet Latif konuşma yaptı. Etkinliğe bölge halkı da katıldı.