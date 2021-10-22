Tatar: Büyük bir proje

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Türk Tarih Müzesi ve Parkını ziyaret etti, burada Denktaş Anıtının açılışını yaptı.

Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından “gelecek nesillere armağan” sloganıyla düzenlenen Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda incelemelerde bulunan Tatar’a, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel eşlik etti ve müze ile park hakkında bilgiler verdi.

Park içerisinde yer alan Denktaş Anıtının açılışı öncesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye başkanı Enver Demirel, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ı aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demirel, parkta 7 devletin kurucularının yer aldığını ifade ederek, merhum Denktaş’ın da bu parkta yer alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Türk tarihini yansıtan müze ve parkın çok anlamlı olduğunu, 4 yılda hayata geçen büyük bir proje olduğunu ifade ederek, emeği geçenleri kutladı.

Cumhuriyeti yaşatma azmiyle, Dr. Küçük ve Denktaş’tan aldığı emanet bayrağı taşırken sorumlulukla hareket ettiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına herkese teşekkür etti.

Tatar, ATO Meclisine hitap etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret etti.



Ankara Ticaret Odası 28. Dönem 43. Meclis Toplantısına katılan Tatar, burada ATO Meclisine hitap etti.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin adadan çekilmesini ve bağların koparılmasını asla kabul etmediğini belirtti.Ankara Ticaret Odası, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onuruna resepsiyon verdi.Tatar’ın ATO’yu ziyareti sırasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de hazır bulundu.Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemine işaret ederek, iş insanlarına iki ülkenin ticaret alanında işbirliklerini geliştirmesi ve özellikle gıda üzerine daha fazla çalışma yapılmasının önemine vurgu yaptı.ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Ankara’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs’ın kendileri için çok değerli ve önemli olduğunu söyledi.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, Türkiye Cumhuriyetinin KKTC’ye her alanda olduğu gibi Ticaret alanında da tam desteğinin süreceğini, yalnız bırakılmayacağını, hak ve çıkarlarının korunacağını söyledi.