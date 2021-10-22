Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, sosyal medyada dolaşan video konusunda dün polise müracaat edip, olayın aydınlanması talebinde bulunduğunu söyledi. İlk kez Diyalog Medya tv2020’ye konuşan Başbakan Ersan Saner “Bu video kurultay öncesinde sadece siyasi hesaplar üzerinde kurgulanmıştır” dedi. Yaşananlar karşısında inanılmaz derecede üzgün olduğunu belirten Saner, kurultaya 8 gün kala UBP Genel Başkanlığına adaylık konusunda net konuşmadı. Saner Başbakan olarak dün bakanlarla telefonda görüştüğünü ve özellikle akaryakıt krizini ele aldıklarını söyledi.

Görevimin başındayım

Saner, “Durum değerlendirmesi yaptınız mı? Adaylığa devam edecekmisiniz? sorusu üzerine şunları söyledi:

“Çok çirkin bir kişilik suikastına hedef oldum, inanılmaz derecede üzgünüm. Tamamen kurgulanmış bir olayın içerisinde bulunmak beni üzdü. Kurultay öncesinde siyasi bir takım hesaplar yapılıyor olması da beni bir o kadar daha derinden yaraladı. Aldığım siyasi etik ve ahlak gereği eğer rakiplerinizle bir şey tartışmanız gerekiyorsa onların fikirleri, projeleri, icraatlarıyla alakadar olmanız gerekir. Rakiplerinizi bu noktalar üzerinden eleştirmeniz gerekir. Uyarlanmış, kişilik suikastına sebep olacak videolarla kimse hiçbir yere varamaz. Bu olay çok kötü bir süreç, iki gündür çok farklı şekilde duygusal sıkıntı içerisindeyim. Ama bunun üstesinden gelmek zorunda olduğumu biliyorum. Hem siyasi yaşamım açısından hem de manevi yönden yaşadığım sıkıntılar beni zorluyor. Ancak güçlü olmak zorundayım. Bugüne gelene kadar çok şey atlattım. Bunu da atlatıp gerekli işlemleri yapacağıma inanıyorum.



Adaylık konusuna gelince; bir iki güne daha ihtiyacım var. Gerekli kararı hem hukukçularla hem de çalışma arkadaşlarımla görüştükten sonra vereceğim. Şu an görevimin başındayım.”

Telefon hattı güneyin

“Videoyla ilgili adli girişimde bulundunuz mu? sorusuna üzerine Saner, şunları ifade etti:

“Bugün (dün) gerekli girişimleri yaptım. Adli mercilerle görüştüm, polis bu olayın ortaya çıkarılması için gerekli ifadeyi verdim. Whatsap üzerinden gelen mesajın güneyden bir hat üzerinden atıldığına kesinlikle eminiz. Keşke er meydanında bu işleri dürüstçe yapabilselerdi. Kurultaya son 10 gün kala yayınlanmasını nasıl değerlendirebilirim. Bana gelen bilgide rakiplerim tarafından yapıldığıdır. Polisimiz en iyi şekilde araştırıp, ortaya çıkaracaktır.”

Saner Başbakan olarak dün bakanlarla telefonda görüştüğünü ve özellikle akaryakıt krizini ele aldıklarını söyledi.