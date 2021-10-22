Bir özlem gerçekleşti

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Muhtarlar Derneği Başkanlık Ofisi, Muhtar Yusuf Galeria’da gerçekleştirilen açılış töreni ile önceki gün hizmete girdi. Açılış törenine muhtarlar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Enver Öztürk, bazı milletvekilleri ve davetliler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen plaket taktimi sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ve Lefkoşa Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Suiçmez ile lokal kurdelesini keserek açılışı gerçekleştirdi.

Tatar: En çok itimat edilen insanlar

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi görüşü ne olursa olun, muhtarların insan ve vatan sevgisiyle ülkelerine hizmet ettiğini söyledi. Tatar, muhtarların Milli Mücadele yıllarında önemli görevler üstlendiğini hatırlattı. Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış muhtarların, kendi bölgelerinin en sevilen ve en çok itimat edilen insanları olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, rahmetli Başbakanlardan İrsen Küçük kabinesinde Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemden bugüne kadar, muhtarlara yönelik yapılan birçok olumlu çalışmanın içerisinde bulunduğunu anımsattı.

Evren: Hayırlı olsun

Muhtarlık müessesinin bu ülkenin 200 yıllık tarihinde önemli noktasında yer alan bir kurumu olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Devlet ile halk arasındaki iletişimi her alanda kuran kişiler olan muhtarların büyük bir görevi icra ettiklerini ifade etti. Evren, açılışı yapılan dernek binasının tüm halka ve muhtarlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ataoğlu: Önemli görevleri var

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise muhtarların yerel yönetimlerle yapmış oldukları özellikle Pandemi dönemi içerisindeki çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade etti. Bundan sonraki süreçte de muhtarların yapacakları çalışmalarında başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Erhürman: Büyük bir umut veriyor



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise muhtarların demokrasinin en temelinde yer aldığını, halka en yakın görevliler olduğunun söylendiğini ancak yetkilerinin yetersiz sorumluluklarının çok fazla olduğunu ifade etti. Muhtarların yetersiz olanaklar çerçevesinde çok fazla icraat yapmalarının beklendiğini söyleyen Erhürman, burada bir yanlışlık olduğuna dikkat çekti. Muhtarlık kurumu ile ilgili düzeltilmesi gereken çok şey olduğunu söyleyen Erhürman, “muhtarların bir araya gelmiş olması, güçlerini birleştirmiş olması ve mekânlarını yaratmış olması büyük bir umut veriyor” dedi.Özersay: Önemli kişilerHP Genel Başkanı Kudret Özersay da muhtarların yerel yönetim bağlamında son derece önemli kişiler olduğunu ifade etti. Özersay, muhtarların üstlendiği önemli bir görev olduğunu ve muhtarlara hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, tüm muhtarlara Halkın Partisi olarak yanlarında olduklarını söyleyerek destek belirtti.Özyiğit muhtarları kutladıTDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit demuhtarların mülki idarenin en önemli mihenk taşı olduğunu söyledi. Her muhtarın kendi bölgesinde yaşayan herkesin acılarını da mutluluklarını da en iyi bilen kişiler olduğunu ifade eden Özyiğit bu başarılarından ötürü muhtarları kutladı. Özellikle Pandemi döneminde muhtarların nasıl özverili çalıştıklarının bilincinde olduklarını söyleyen Özyiğit, başarılarından ötürü muhtarları kutlayarak açılışı yapılan ofisin hayırlı olması temennisinde bulundu.Öztürk: Sorunlarla ilgileniyorlarYeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Enver Öztürk, muhtarların halkın sorunları ile ilgilenip çözüm üretmeye çalışan önemli pozisyondaki kişiler olduğunu vurguladı.

Suiçmez: Kurumsal yapılanmaya ihtiyaç var

Lefkoşa Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Suiçmez de, yıllardan beri özlemini duydukları kurumsal yapıyı el birliği ile sağladıklarını ifade etti. Suiçmez, muhtarların güç ve yetkilerini doğrudan halktan aldıklarını dile getirdi. Muhtarların hizmet verebilmek için kurumsal yapılanmaya ihtiyaç doğduğunu söyleyen Suiçmez, ihtiyacın giderilmesi için Lefkoşa Muhtarlar Derneği Başkanlık ofisinin hazırlanarak açılışının gerçekleştirildiğini söyledi.