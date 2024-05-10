Bu sorun çözülmeli

Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín ve heyeti, önceki gün, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret ederek Başkan Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Veli’s Ltd. ziyaret edildi.

Açıklamaya göre KTSO’da yer alan görüşmede konuşan Başkan Ali Kamacıoğlu, Odaya yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıs Türk sanayisinden kısaca bahseden Kamacıoğlu, 1974 sonrası Kıbrıslı Türklerde sanayileşmenin başladığını ve 2000’li yıllardan sonra büyüyerek geliştiğini söyledi.

Kamacıoğlu, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracat yapanların tamamının Odanın üyesi olduğunu, üyelerin yüzde 33’ünün ihracatı yaptığını, bunun da üretimlerinin AB standardında olduğunu gösterdiğini belirterek, “Ancak maalesef Odamız 1974 sonrası kurulduğundan biz işlem yapamıyoruz. Üretim bacağı biz olmamıza rağmen bunu Ticaret Odası yürütüyor” dedi.

İki tarafın anlaşma zemininin ticaret ve ekonomi olduğunu belirten Kamacıoğlu, Avrupa ülkelerinin AB’yi oluşturma nedenlerinin de bu olduğuna dikkat çekti.

Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yapılan ticarette yaşanan sıkıntılara da değinen Kamacıoğlu, “Güney'e geçişlerde çok basit nedenler ortaya konarak ihracatçı firmalara adeta mobbing uygulanıyor. Sürekli olarak evrak sorunu çıkartılıyor. Bizler tek yönlü olan bu ticaretin iki yönlü olmasına da ayrıca karşı değiliz” dedi.

Kamacıoğlu, şartların Rumların lehine olduğunu ifade ederek, “Bu şartlar altında ben de olsam bir anlaşmaya yanaşmam” diye konuştu.

Yasa tasarısına tam destek

Öte yandan Kıbrıs Türk Sanayi Odası, yabancıların taşınmaz mal alımı konusunda hazırlanan yasa tasarısının hayata geçirilmesini desteklediğini açıkladı.

Açıklamada, yabancılara taşınmaz mal satışının ülkeye önemli döviz girdisi sağladığına dikkat çekilerek, ülke, toplum ve ekonomi menfaatleri göz önünde bulundurulduğunda, bilimsel temelli, dengeli ve sürdürülebilir esaslar çerçevesinde yabancıların taşınmaz mal alımı konusundaki yasa tasarısının hayata geçirilmesini destekledikleri belirtildi.

Açıklamada, KTSO’nun Müteahhitler Birliği’nin bu konuda oldukça titiz bir çalışma yürütmesini memnuniyetle karşıladıkları kaydedilerek, her yönüyle dikkate alınarak hazırlanacak böylesine bir yasa tasarısının destekçisi olacakları belirtildi.

