Saner: Akıl tutulması

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’in, kendi devletinin Cumhurbaşkanını Rum lidere şikayet etmesinin “tam bir akıl tutulması olduğunu” belirtti.

Yapılan açıklamaya göre Saner, “UBP olarak devlet, millet zararına, sendikacılıkla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunulmasını, açıklamalar yapılmasını sineye çekmeyeceklerini ve önlenmesi için gereken yasal düzenlemelerle ilgili adımlar atacaklarını” söyledi.

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“ Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, yani adında Türk sendikası olduğu yazan bir kuruluşumuzun Genel Sekreteri olan Şener Elcil’in Rum lider Nikos Anastasidis’e bir basın bildirisi ile seslenmesi ve kendi devletinin Cumhurbaşkanı şikayet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır.”

İddialar yargıya taşınıyor

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in Rum lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklamada yer alan gerçek dışı iddialar ve hakaretleri nedeniyle yargıya başvuruyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in 2 Kasım 2020’de, Rum lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklama Cumhurbaşkanlığı hukukçuları tarafından incelenmiş ve içerdiği gerçek dışı iddialar ve hakaretler nedeniyle Elcil hakkında yasal yollara başvurulması kararlaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”