Canlı yayında açıkladı

Funda BEDİR



Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Faiz Sucuoğlu, ikinci tur seçime UBP Genel Başkanı seçilmesi ve hükümeti kurmakla görevlendirilmesi halinde kabinesinde milletvekili olmayan UBP’lilere bakanlık vermeyeceğini söyledi.

Kabinesinde bir eski bakanın yer alacağı yönündeki iddiaların giderek artması üzerine dün

tv 2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, henüz genel başkan olmadığı ve hükümeti kurma görevi almadığı halde bu tür dedikodulara başvurulmasına tepki gösterdi.

“Herhangi biriyle kabine çalışması yapmadım ve isim vermedim” diyen Sucuoğlu, öncelikli hedefinin Cumartesi günü gerçekleşecek olan ikinci tur seçim olduğunu söyledi. Sucuoğlu “İlk defa buradan açık ve net bir şekilde söylüyorum. Hükümeti kurmakla görevlendirilmem halinde milletvekili olmayan herhangi bir UBP’li arkadaşım kabinede kesinlikle yer almayacak” dedi.