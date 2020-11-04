Kaynak yaratmada sıkıntı yok

Melis GÜNEL

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yaşanan ekonomik krize rağmen ödemelere devam ettiklerini belirtirken, Aralık ayında normal maaşlar için 500 milyonun yanı sıra 13’üncü maaşlar için de 350 milyon dolayında bir paraya ihtiyaç olacağını söyledi. Amcaoğlu, bir ay içinde 850 milyon lirayı aşkın kaynak yaratmada sıkıntı yaşanmasını beklemiyor.

tv2020’de Güney Merhaba programına katılan ve Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlayan Amcaoğlu, karantina otellerine ayda 45 milyon TL gibi bir ödeme yapıldığını belirtirken, piyasaya da yüklü miktarlarda ödeme yaptıklarını belirtti.

Maliyenin 190 milyon liralık borcunun olduğunu söyleyen Amcaoğlu, 2021 yılı bütçesinin 9 milyar 790 milyon lira olması gerektiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, bütçe ve ödemelerle soruları yanıtladı;

Devletin gelirleri tatmin edici düzeyde mi?

Amcaoğlu: Devletin gelirleri kapsamında ocak-eylül ayları karşılaştırmalarına bakıldığında, hedeflediğimiz noktadayız. 7 milyara yakın mali gelir öngörüyorduk, tahminimize göre bu rakama ulaşmak için önemli bir başarı elde edeceğiz. Belli dönemlerde gelirlerimiz aksasa da ekim ayı için 400 milyonluk gelir öngörüsünde bulunmuştuk 505’i gerçekleşti. Ekim ayı gelirlerimizin en düşük olduğu zamanlardır. 2021’e baktığımızda da mali gelirlerde bir artış öngörmüyoruz. Süratle öğrencileri karantina sürecinden geçirerek öğrenimle buluşturmamız lazım. Maliye Bakanlığı öğrencilerin adaya getirilmesi için tur operatörü gibi çalışıyor.

Mesela Eylül ayı geliri geçen yıl ne kadardı, bu yıl ne kadar oldu?

Amcaoğlu: 2019 yılı eylül ayı geliri 5 milyar 318 milyon 44 bin TL idi. 2020 yılı da 5 milyar 508 milyon 667 bin TL civarındaydı. Yani net söylüyorum artış öngördüğümüz şekilde gerçekleşiyor.

Soru: Maaşları ödemek için borçlanmaya ihtiyaç duyuyor musunuz?

Amcaoğlu: Bugüne kadar maaşları ödemek için borçlanma yaptık diyemem. Örneğin 40 milyon borç vardı ama haziran ayında ödedik. Pandemi döneminde bakanlığımız 190 milyon TL borçlandı. Koskoca pandemi döneminde her ay 700 milyon TL ödeme yapan bakanlığımız, bugüne kadar 190 milyon TL borçlandı, 280 milyon da iç borç ödedi.

Sadece Kooparatif Merkez Bankası’na 280 milyon ödendi. Bu ayda 10 milyon ödenecek.

Soru: Kasım ve Aralık sonu normal maaş ödemeleri ne kadardır?

Amcaoğlu: Elektrik enerjisine, kobilere, sigorta primlerinden işverene destek ödenmesi için aralık sonuna kadar 296 milyonluk daha verilecek.

Türkiye’den gönderilen desteklerle eksik taraflarımızı tamamlıyoruz. 2021 yılı bütçesi yapılırken yüzde 11 yani 9 milyar 790 bin liralık artış öngörüyoruz. Bunun 2 buçuk milyarlık kısmını Türkiye Cumhuriyeti finansman kaynakları, 810 milyonluk kısmını ise biz iç borçlanma ile devam ettirebilmekle alakalı bütçeyi dahil ediyoruz. Yani bir bütçenin 3’te birlik kısmını Türkiye ile yapılan protokollerle finanse edebilme şansına sahipseniz bunu öngörerek adım atacaksınız.

Sırada 13’üncü maaşlar var? Ne kadar tutuyor? Bunu nasıl ödeyeceksiniz? Ne kadarlık bir kaynağa ihtiyaç duyacaksınız?

Amcaoğlu: Her ay 500 milyona yakın bir maaş ödemesi var. 13. Maaşla için 350 milyona ihtiyacımız vardır. Kendi kaynaklarımızla ve Türkiye finansman kaynakları ile ödeyeceğiz.

Her ay yaklaşık 700 milyonluk ödeme yaparken yine 700 milyonluk gelir etme adına çalışmalar yapıyoruz. Kendi fonlarımızdaki rakamlarla, kendi mali gelirlerimizdeki yarattığımız artışlarla bunları gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 280 milyon borç ödemişiz. Şu anda 190 milyon borcumuz var. Son 19 aylık dönemde ve 9 aylık pandemi döneminde bu ödemeleri yaptık. Yaklaşık 470 milyonluk mahsuplaşma gerçekleştirdik.

Salgın sürecinde bakanlığınız ne kadar harcama yaptı?

Amcaoğlu: Bakanlığın toplamda 7 aydır karantina giderleri için haftalık 10 milyon, aylık 45 milyon gideri oldu. Sadece karantina da değil, kit alımı gibi Sağlık Bakanlığı’nın genel ihtiyaçları için kendi kaynaklarımızdan ödenmek üzere yaklaşık 100 milyonluk bir bloke verildi. Daha otellerin ödemesi başladı ve devam ediyor.

2021 bütçesi taslak çalışması tamamlandı mı? Size göre 2021 bütçesi ne kadar olmalı? Bütçe açığı için çelişkili rakamlar veriliyor? Sizce tahmini açık ne kadar olacak?

Amcaoğlu: Bütçe taslak çalışmasını hazırladım ve sundum tüm parti başkanlarında vardır. Cumhurbaşkanı da dahil inceleyip bana dönecekler, eklemek istedikleri yerler olursa geri dönüş yapacaklar. Hazırladığımız taslağa göre 9 milyar 790 milyon TL olmalıdır. Hibe başlığı altında

1 milyar 270 milyon, kredi başlığı altında 830 milyon, savunma giderleri için 750 milyon ,Sivil Savunma Teşkilatı için 41 milyon ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı için 709 milyonluk bütçe öngörülmüştür.

303 milyonluk bir bütçe açığı ön görülmekte.

Son olarak tüp gaza 22 liralık zam yapıldı, bu konudaki görüşünüz nedir?

Amcaoğlu: Tüp gaza okkalı zam diyorlar ama denetimli mal kapsamında değil. Ben bu konudaki fikrimi açıkça ifade ettim ve denetimli mal kapsamına alınması gerektiğini söyledim. Tabiki hükümet boşluğundan yararlanan ithalatçı firmalar bu zammı kendileri için bir şans olarak gördüler. Yeni kurulacak hükümetin bu konuya el atıp denetimli mal kapsamına almalı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 12:13