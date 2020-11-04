Erken seçime hazır olun

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) İlçe Kongreleri için çalışmalar başladı.

Verilen bilgiye göre, dün Genel Merkeze adaylık müracaatını yapan bir grupla görüşen Genel Başkan Erhan Arıklı tabanın bir erken seçime hazır olması gerektiğini söyledi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “Cumhurbaşkanlığı seçimleri bitti. Bu seçimlerde biz istediğimizi elde ettik. Federasyon isteyen bir adayın seçilmesini engelleyip, iki devletli bir çözümü isteyen bir adayın seçilmesinde önemli rol oynadık. Şimdi UBP’nin Kurultayı var. Kurultaydan kim çıkarsa çıksın istikrarlı bir hükümet kurulamayacak. Bu yolun sonunda erken seçim var. Bütün parti tabanı erken seçime hazır olmalı. Bu yüzden ilçe kongreleri büyük bir önem arz ediyor. İlçe kongrelerinin ardından Olağan Kurultayımız var. Seçim tarihine göre bu kurultayın tarihini de değiştirebiliriz.”

