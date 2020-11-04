Kuzeyde 6, güneyde 174 yeni vaka

Rum kesiminde artış sürüyor

Kuzeyde 6, güneyde 174 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 6, Güney Kıbrıs’ta 174 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam sayı 945, güneyde ise 4 bin 934'e ulaştı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 789 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını açıkladı. 
Bakan Pilli, saptanan 6 pozitif vakanın 3’ünün deniz yolu, 3’ünün ise hava yolu ile ülkeye geldiğini belirtti. 

Güneyde artış sürüyor
Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 4 bin 33 test sonucunda 174 Covid-19 vakası daha tespit edildi.
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ta tespit edilen vaka sayısı 4 bin 934'e ulaştı.

KKTC’de Covid-19 genel durumu  
Yapılan Toplam Test Sayısı- 227.126  
Toplam vaka sayısı- 945 
Toplam taburcu edilen vaka sayısı – 878 
Tedavisi devam eden vaka sayısı- 62  
Pandemi Merkezindeki hasta sayısı- 10  
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52 
Toplam kaybedilen hasta sayısı- 5 
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı-0  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Canlı yayında açıkladı
Canlı yayında açıkladı
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner468

banner460