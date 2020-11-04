Kuzeyde 6, güneyde 174 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 6, Güney Kıbrıs’ta 174 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam sayı 945, güneyde ise 4 bin 934'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 789 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını açıkladı.

Bakan Pilli, saptanan 6 pozitif vakanın 3’ünün deniz yolu, 3’ünün ise hava yolu ile ülkeye geldiğini belirtti.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 4 bin 33 test sonucunda 174 Covid-19 vakası daha tespit edildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ta tespit edilen vaka sayısı 4 bin 934'e ulaştı.

KKTC’de Covid-19 genel durumu

Yapılan Toplam Test Sayısı- 227.126

Toplam vaka sayısı- 945

Toplam taburcu edilen vaka sayısı – 878

Tedavisi devam eden vaka sayısı- 62

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı- 10

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52

Toplam kaybedilen hasta sayısı- 5

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı-0