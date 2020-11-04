Mağduriyet yaşanacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yeni sürüş ehliyeti sınavları ve mevcut sürüş ehliyet yenilemelerinin kısa ve geçici bir süre yapılamayacağını duyurdu. KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği ise ehliyet işlemlerinin yapılmamasını yazılı açıklama yaparak değerlendirdi, vatandaş ve şoför okullarının mağdur edildiğini kaydetti.

Yeni sürüş ehliyeti sınavları ve mevcut sürüş ehliyet yenilemeleri kısa ve geçici bir süre yapılamayacak.

Bakanlık açıklamasında, bu gecikmeden dolayı doğabilecek her türlü sıkışıklık ve birikmenin önlenmesi yönünde gerekli tedbirler alındığı, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına gerekli adımlar atılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 28 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik), Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar, Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları ve Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzükleri çerçevesinde altyapı çalışmalarının tüzüklerin yürürlüğe giriş tarihi ile aynı paralellikte tamamlanamaması nedeniyle tüzüklerin uygulanması ile ilgili eksikliklerin ortaya çıktığı ifade edildi.

Seçim yasakları, hükümet boşluğu, Bakanlar Kurulu’nun toplanamaması gibi etkenlerin bu yöndeki değişiklikleri hayata geçirme noktasında engel teşkil ettiğinden, ilgili tüzüklerin yürürlük durumlarını değiştirme imkânı kalmadığı ifade edildi.

Açıklamada, bu çerçevedeki yasal düzenlemeler yapılana kadar geçecek süre zarfında, yeni sürüş ehliyeti sınavları ve mevcut sürüş ehliyet yenilemelerinin kısa ve geçici bir süre yapılamayacağı kaydedildi.

“Vatandaş ve şoför okulları mağdur edildi”

Öte yandan KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği ehliyet işlemlerinin yapılmamasını yazılı açıklama yaparak değerlendirdi, vatandaş ve şoför okullarının mağdur edildiğini kaydetti.

Açıklamaya göre KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Yönetim Kurulu, konuyla ilgili tüm üyeleri ve kardeş üyelerinin katılımıyla bazı kararlar üretti.

Yazılı açıklamada işlemlerin yapılmasına imkân sağlayan tüzüklerin son uzatma tarihinin 31 Ekim olduğu belirtilerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yeni tüzüklerin geçirilemeyeceğini bildiği halde süreci uzatmakla suçlandı.

Ehliyet müfettişlerinin Kasım ayında yapılacak teorik ve pratik sınavlarla ilgili bilgileri kendilerinden talep ederek kayıt altına aldığı kaydedilen açıklamada “31 Ekim Cumartesi, mesainin olmadığı bir esnada Ehliyet Müfettişliği tarafından telefonla aranarak sınavların olmayacağı tarafımıza bildirilmiştir” denildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına altyapı sorunları nedeniyle eleştiriler getirilen açıklamada “Sayın Ulaştırma Bakanı yüzünden başta vatandaşlar ve şoför okulları mağdur edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Bu durumun yeni hükümet kurulana kadar devam edeceği kaydedilen açıklamada “Bundan sonra yaşanacak tüm olumsuzlukların sorumlusu Sayın Tolga Atakan olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.