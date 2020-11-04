Ekim bilançosu

Maliye Bakanlığı, bir ayda 600 milyon TL’den fazla ödeme yaptı

Ekim bilançosu

Geride bıraktığımız ekim ayında Maliye Bakanlığı’nın kasasından 600 milyon 606 bin TL çıktı.
Bakanlık, cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiği, mali sıkıntı olmadığını duyurdu.
Ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine de getirileceği açıklandı.
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nün ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Ekimden 31 Ekime kadar maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 168 milyon, 249 bin, 492 TL ve 12 kuruş (168, 249, 492, 12 TL) ödendi.  Maaş ve maaş nitelikli ödemelerle birlikte toplam ödeme 437 milyon, 865 bin, 450 TL, 89 kuruş (437,865,450,89 TL) oldu.
Maliye Bakanlığı, Ekim ayında toplam 606 milyon, 519 bin, 133 TL ve 96 kuruş (606,519,133,96  TL) ödeme yaptı.
Ödeme kalemleri şöyle:

Emekli ikramiyeleri-temizlik şirketleri-müteahhit-karantina otel-ilaç ödemeleri-kamulaştırma- narenciye                          118,027,941,05 TL

KKTC Elektrik Kurumu daire tüketimleri                     3,869,512,80 TL
Öğretmen hazırlık ödeneği                                      17,900,049,51 TL
Protokol gereği Telefon Dairesi Borcuna Mahsuben KT Koop Merkez Bankası’na ödenen (2020 yılının tümü)        10,000,000,00 TL

Depozito (avukat ödemeleri)                                                                          185,674,84 TL
Doğrudan Gelir Desteği (Patatesi – Küçükbaş ödemesi)              1,139,110,00 TL
BRTK Nisan – Mayıs 2020 ve Emekli Ödemesi                      817,028,61 TL
Navlun+çiğ süt ödemesi                                                                                5,349,497,24 TL
Din İşleri Emekli Ödemesi                                    69,566,    29 TL
Korona virus ile ilgili maaş almayanlara destek                                          538,500,00 TL
Temsilcilik Sağlık HS Havale                                 470,114,83 TL
Turizm Ofislerine Havale                                 119,329,24 TL
                                                                           168,249,492,12 TL

1- 31 Ekim 2020 dönemi maaş ödemeleri
Emekli maaşları                                                                                                   127,230,418,03 TL
Memur + işçi maaşları                                                                                        146,290,448,01 TL
Sosyal sigorta Eylül 2020 mahsuptan kalan                                                      8,847,098,05 TL
Sosyal sigorta işçi + memur prim kısmi ödeme (Ekim)                                  9,000,000,00 TL
Sosyal sigorta  devlet katkısı                                                                           52,526,261,62 TL
İşçi + memur ihtiyat sandığı kesintisi                                                                        7,899,450,22 TL
Nisan - Mayıs ek mesai ödemesi                                                                              17,708,979,26 TL
Kurumlar+partiler+Cypruvex+TAK+Din İşleri+Muhtar+yangın ekibi katkı      21,088,160,80 TL         
İşçi ödemesi 1-15 Ekim                                                                                           5,832,583,28 TL
Belediye maaş ödemeleri (Ekim)                                                                     39,275,695,00 TL
Temsilcilik maaşları                                                                                                  2,166,356,62 TL
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                                                                      437,865,450,89 TL


Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan ödeme       404,190,95 TL

Genel toplam                                           606,519,133,96 TL

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 11:12
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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