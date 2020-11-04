5’li konferans belirleyici olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, ilk kez gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi lideri Anastasiades'in ilk yüz yüze görüşmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Lefkoşa'da bulunan ara bölgedeki ikametgahında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tatar´ın görüşmede KKTC bayrağı rozetini takması dikkat çekti.

Saat 19.10'da başlayan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü; iki taraf 5’li konferans ve Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Tatar: Görüşlerimizi ortaya koydum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Kıbrıs'ın ortak sahipleri olarak birbirimizin eşit statüsüne saygı duymalı ve işbirliğine dayalı bir ilişki için yapıcı diyaloğa girmeliyiz” dedi.

Federalizm müzakerelerinin 1977'den beri sonuç vermekte başarısız olduğuna dikkat çeken Tatar, “Bu başarısızlık üzerine kafa yormamız ve gerçekçi bir kazan-kazan sonucunu kolaylaştırmak için kalıpların dışında düşünmeye başlamamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Tatar’ın, yaptığı açıklama şöyle:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Sayın Nikos Anastasiadis’le, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmemin ardından ilk kez gayri resmi bir toplantıda bir araya geldik.

Bu bir tanışma toplantısı idi.

Sayın Anastasiadis’e, Cumhurbaşkanı seçilmemden dolayı kutladığı için teşekkür ettim.

Ayrıca, Sayın Elizabeth Spehar ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Gutterres’le bana gönderdikleri tebrik mesajları için teşekkürlerimi ifade ettim.

Gayri resmi olmasına rağmen toplantı sırasında gerek ben gerekse Sayın Anastasiadis Kıbrıs konusuna ilişkin görüşlerimizi ayrıntılara girmeden dile getirdik.

Sayın Anastasiadis’e Kıbrıs’ta yaşayan iki halk olarak her birimiz kendi Devletimizde bu adayı paylaşmakta olduğumuzu ifade ettim. Dolayısıyla yan yana barış içinde yaşamak için bir işbirliği ilişkisi içinde olmamız gerektiğini ifade ettim.

Bunun için, Kıbrıs'ın ortak sahipleri olarak birbirimizin eşit statüsüne saygı duymalı ve işbirliğine dayalı bir ilişki için yapıcı diyaloğa girmeliyiz.

Federalizm müzakereleri 1977'den beri sonuç vermekte başarısız oldu. Bu başarısızlık üzerine kafa yormamız ve gerçekçi bir kazan-kazan sonucunu kolaylaştırmak için kalıpların dışında düşünmeye başlamamız gerekmektedir. 1960'lardan bu yana çok şey değişti ve yeni gerçekler ortaya çıktı.

Biz, İki taraf arasında anlamlı güven artırıcı önlemleri ve kapsamlı işbirliği mekanizmalarını destekliyoruz.

Bu bağlamda, hidrokarbon arama, çıkarma ve faydalanma konusunda işbirliği teklifimiz hala masadadır. Bu, karşılıklı refaha ve işbirliği için somut bir mekanizmanın kurulmasına katkıda bulunacaktır.”

Egemen eşitlik…

Tatar, Görüşme esnasında Sayın Anastasiadis’e izolasyonlar, Kapalı Maraş ve hidrokarbonlar konularındaki görüşlerimizi de aktardım” dedi. Tatar şunları söyledi: Görüşme sürecinin başlaması ile ilgili düşüncelerimizi ise kısaca şöyle ifade ettim;

Biz masaya kalıpların dışında yeni fikirler koymanın zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunların başında egemen eşitlik gelmektedir.

Geçmişteki başarısızlıklara takılıp kalmaktansa, adamızın ve bölgemizin ihtiyaçlarını karşılayan gerçekçi ve sürdürülebilir düzenlemeler gerçekleştirmeyi amaçlayan ileriye dönük bir yaklaşım benimsemenin daha iyi olduğuna inanıyoruz.

Beşli Konferans bilindiği gibi Türk tarafının önerisidir. BM Genel Sekreteri uygun bir ortam ve aşamada böyle bir konferansı gerçekleştirmenin imkanlarının araştıracağını duyurmuştu. Böyle bir konferansın mevcut kalıplar dışındaki yeni düşünce ve yaklaşımlarımızı masaya koymak için bir fırsat olacağını değerlendiriyoruz.

Görüşme esnasında Sayın Anastasiadis’e izolasyonlar, Kapalı Maraş ve hidrokarbonlar konularındaki görüşlerimizi de aktardım.”

Anastasiadis: Şüphesiz tez ayrılıkları var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinden sonra açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de kendisinin, “memleketin nasıl yeniden birleşeceğine bakılmasının tartışılması gerektiğinde ısrar ettiğini" ifade ederek; “Tatar'ın ise bunca yılın ardından, başka çözüm şekillerine de bakılması gerektiğini söylediğini" kaydetti.

Anastasiadis, ilk görüşmenin ardından dostane atmosferi bozması muhtemel açıklamalar yapmak istemediğini de dile getirdi ve "şüphesiz tez ayrılıkları var" dedi.

BM: İki lider kararlılıklarını ifade ettiler

Tatar ve Anastasiadis’in ara bölgede yaptıkları ilk gayrı resmi toplantısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da yazılı açıklama yapıldı.

BM’nin Kıbrıs’taki sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın himayesinde gerçekleşen toplantının samimi bir havada geçtiği ve Ersin Tatar ile Nikos Anastasiadis’e birbirlerini tanıma ve ilk gayri resmi görüş alışverişini yapma olanağı sağladığı bildirildi.

Açıklamada, Tatar ve Anastasiadis’in BM Genel Sekreterinin uygun bir ortamda, gayri resmi 5+BM toplantısı yapma taahüdüne olumlu yanıt verme kararlılıklarını ifade ettikleri kaydedildi.