Büyük coşku yaşandı

Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde sürdürdüğü Gençlik Haftası etkinlikleri önceki akşam Alsancak Belediyesi ile birlikte düzenlenen Gençlik Festivali ile devam etti.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Alsancak Belediyesine bağlı Özgürlük Milli Parkında (Alsancak yürüyüş yolu) gerçekleşen Gençlik Festivali’nde, Dj Tuğberk Karataş’ın gün boyu performansı, Dance Base Art Studio’nun gösterileri ve Grup Frekans konseri gerçekleşti.

Festivalde; Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de birer konuşma yaptı.

