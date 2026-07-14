Kıbrıs’a özel

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Petek Dinçöz, Kuzey Kıbrıs'ta Merit Royal Diamond'da verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde sahne performansının yanı sıra Petek Dinçöz'ün kostümü de dikkat çekti.

Ünlü modacı Hasan Altın imzasını taşıyan özel tasarım kostüm, modern çizgileri ve zarif detaylarıyla geceye damga vurdu. Yoğun ilgi gören konserde sanatçı, güçlü sahne performansı ve sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Sahnedeki enerjisiyle beğeni toplayan Dinçöz, hareketli parçalarının yanı sıra duygusal şarkılarına da repertuvarında yer verdi. Salonu dolduran konuklar, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser sonunda Kıbrıslı hayranlarının yoğun ilgisine teşekkür eden Dinçöz, yeniden Kuzey Kıbrıs'ta sahne almaktan mutluluk duyacağını ifade etti. Yaz sezonunun öne çıkan konserleri arasında gösterilen Merit Royal Diamond gecesi, Petek Dinçöz'ün etkileyici performansı ve şık sahne kostümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.



