Aşkları taçlandı

Ergün YAHAT

Çayönü Köyü, unutulmaz bir düğün gecesine ev sahipliği yaptı. Nejla ve İbrahim Özyakup çiftinin kızları Bahar ile Hediye Aydın ve Beşir Kamil Kargı çiftinin oğulları Burak, düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi.

Yoğun katılımın olduğu gecede genç çifti tebrik etmek isteyen davetliler uzun kuyruklar oluşturdu. Ailelerin, akrabaların ve dostların bir araya geldiği düğünde Bahar ve Burak, mutluluklarını sevdikleriyle paylaşarak unutulmaz anlar yaşadı.

Müzik ve eğlencenin gece boyunca sürdüğü düğünde davetliler de genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Bahar ve Burak'ın nikâh töreni ile başlayan kutlamalar, coşkulu bir atmosferde geç saatlere kadar devam etti.

